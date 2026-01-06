  1. استانها
۱۶ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۱۱

کشف ۲ میلیارد ریال چوب و ذغال قاچاق در کرمانشاه

کرمانشاه - فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف ۲ تن چوب و ذغال قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال در سطح شهر و روستاهای این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر قطع غیرمجاز درختان و نگهداری ذغال قاچاق در سطح شهر و روستاهای شهرستان کرمانشاه، رسیدگی به موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران انتظامی با انجام بررسی‌ها و اقدامات میدانی، موفق شدند مقدار ۲ تن چوب و ذغال قاچاق را شناسایی و کشف کنند که ارزش این محموله برابر با ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان، خاطرنشان کرد: در این راستا پرونده‌ای تشکیل و موضوع جهت انجام بررسی‌های تکمیلی و طی مراحل قانونی در دست اقدام قرار دارد.

