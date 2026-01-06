کشف ۲ میلیارد ریال چوب و ذغال قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا یاری اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی مبنی بر قطع غیرمجاز درختان و نگهداری ذغال قاچاق در سطح شهر و روستاهای شهرستان کرمانشاه، رسیدگی به موضوع بهصورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران انتظامی با انجام بررسیها و اقدامات میدانی، موفق شدند مقدار ۲ تن چوب و ذغال قاچاق را شناسایی و کشف کنند که ارزش این محموله برابر با ۲ میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه در پایان با اشاره به برخورد قانونی با متخلفان، خاطرنشان کرد: در این راستا پروندهای تشکیل و موضوع جهت انجام بررسیهای تکمیلی و طی مراحل قانونی در دست اقدام قرار دارد.
