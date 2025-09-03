  1. استانها
سارقان زورگیر در گرگان زمین گیر شدند

گرگان-رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی گلستان از دستگیری سارقان زورگیر در گرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه امیر حسام اظهار کرد: در پی اعلام شکایت یکی از شهروندان در شهر گرگان مبنی بر زورگیری از وی به روش گردنبند قاپی توسط سه سارق به عنف، موضوع به صورت ویژه در دستورکار کاراگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با اشراف اطلاعاتی و بهره گیری از روش‌های خاص پلیسی، کمتر از ۲۴ ساعت سارقان در مخفی گاه‌های خود در یکی از محلات گرگان شناسایی و طی یک عملیات پلیسی و ضربتی هر سه نفر دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان گلستان گفت: در تحقیقات تخصصی بعمل آمده متهمان به جرم خود اعتراف و اموال مسروقه کشف و تحویل مالباخته شد. متهمین نیز تحویل مراجع قضایی شدند.

