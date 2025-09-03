به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه که در دفتر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد روند شکلگیری نیروهای شرکتی در کشوراز سوی عارف تشریح شد.
در این جلسه همچنین بر ضرورت طراحی یک سازوکار شفاف و جامع برای حل پایدار نیروهای شرکتی بحث و تبادل نظر صورت گرفت. همچنین پیشنهاد شد مجلس و دولت با همکاری مشترک، برنامهای مدون برای انتخاب نیروهای واجد صلاحیت و دارای حداقلهای تخصصی تدوین کنند تا ضمن حفظ شأن نیروهای شرکتی، کارآمدی نظام اداری نیز ارتقا یابد.
در ادامه نشست، ضمن تاکید بر ضرورت همافزایی سه قوه برای حل مسائل اجتماعی کشور خاطرنشان شد که شرایط ویژه کشور ایجاب میکند دولت، مجلس و قوه قضائیه با انسجام و هماهنگی بیشتر در مسیر رفع دغدغههای مردم و عبور از چالشهای اجتماعی حرکت کنند.
