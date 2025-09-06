به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رییس جمهور هم زمان با هفته دولت به مانند سال گذشته به دیدار معاونین اول سابق رئیسجمهور و خانوادههای آنان رفت.
مقصد اول معاون اول رئیسجمهور دیدار با محمد مخبر مشاور رهبر معظم انقلاب و معاون اول دولت سیزدهم بود.
مخبر با قدردانی از ابتکار عمل عارف به جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: واقعاً باید به دکتر پزشکیان و شما و دولت به خاطر عملکرد خوبتان در زمان جنگ دستمریزاد گفت و در این شرایط سخت کار کردن یک مؤلفه قدرت است.
عارف همچنین به دیدار محمدرضا رحیمی معاون اول رئیسجمهور در دولت دهم رفت.
معاون اول رئیسجمهور در دولت دهم خطاب به عارف گفت: همه دولتمردان باید شما را به عنوان الگویی برای سیاستورزی قرار دهند.
عارف همچنین به دیدار همسر و دختر مرحوم حسن حبیبی معاون اول دولت سازندگی و دولت اول اصلاحات رفت و ضمن گرامیداشت داشت یاد و خاطره او به ذکر خاطراتی از مرحوم حبیبی پرداخت.
معاون اول رئیسجمهور به کتابی از مرحوم حبیبی با عنوان اسلام و مسلمانان روسیه اشاره کرد و گفت: خواندن این کتاب تاثیر زیادی بر من گذاشت.
خانم شفیقه رهیده همسر مرحوم حبیبی هم ضمن قدردانی از دکتر عارف گفت: این اقدام شما حرکتی متمدنانه و نجیبانه و نشات گرفته از معرفت و مرام ذاتی شما است.
حضور در منزل مرحوم پرویز داودی معاون اول رئیسجمهور در دولت نهم مقصد بعدی دکتر عارف بود که از ویژگی علمی مرحوم داودی تجلیل کرد.
مقصد پایانی معاون اول رئیسجمهور حضور در دفتر دکتر اسحاق جهانگردی بود.
معاون اول رئیسجمهور در دولتهای یازدهم و و دوازدهم خطاب به عارف گفت: شما تنها شخصیتی هستید که به دیدار همکاران سابق میروید که اقدام بسیار ارزشمندی است.
جهانگیری به شرایط خاص کشور اشاره کرد و گفت: دوره شما دوره سختی است و واقعاً دولت با شرایط سختی از ابتدا مواجه بود و انشاالله خداوند به شما و دولتمردان کمک کند.
معاون اول رئیسجمهور در این دیدارها بر لزوم استفاده از تجارب مدیریتی دولتمردان سابق تاکید کرد.
