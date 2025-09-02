به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در آیین تکریم و معارفه هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: در یک سال گذشته با پیش‌بینی‌های دقیق و برنامه‌های مصوب، با آمادگی کامل به صحنه‌ها وارد شده‌ایم و از این به بعد نیز با آمادگی بیشتری ادامه خواهیم داد.

وی همچنین افزود: اگر دشمنان ما را به صحنه‌ای غیر از عقلانیت، منطق و مذاکره که همواره به آن پایبند بوده‌ایم، بکشانند، دعا می‌کنیم که خداوند عقلی ولو جزئی به آنها عطا کند. بار دیگر پتانسیل و ظرفیت ما را امتحان نکنند، زیرا در برابر خودشان و اطرافیانشان نیز رو سیاه خواهند شد.

گفت: واقعیت این است که همه نگاه‌ها در حال حاضر به بخش فناوری است. وی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای گذشته، خاطرنشان کرد: در دهه ۸۰ که بحث سند چشم‌انداز را مطرح کردیم، تا آن زمان برنامه‌های پنج‌ساله داشتیم و در اجرای این برنامه‌ها نسبتاً موفق بودیم. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که آیا می‌توانیم بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله، نظام، انقلاب و مردم را به دستاوردهای مورد نظر برسانیم.

عارف ادامه داد: ما خیلی سریع به برنامه ۲۰ ساله یعنی سند چشم‌انداز دست یافتیم. وی همچنین اظهار داشت: در بحث‌های کارشناسی بر اساس عملکرد سه برنامه توسعه، به وضعیت اصلی ما که نیروی انسانی بود، رسیدیم. اگر می‌خواهیم به دستاوردهای‌مان برسیم، باید بر اساس نیروی انسانی عمل کنیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به نیاز به شاخص‌های مقایسه‌ای گفت: در آن زمان در دانشگاه‌ها دستاوردهای ارزشمندی داشتیم، اما نمی‌توانستیم آن شاخص‌ها را با روند پیشرفت دنیا مقایسه کنیم.

وی افزود: به منطقه نگاه کردیم و جایگاه اول را بر اساس شاخص‌های استاندارد در نظر گرفتیم و به فناوری‌های نوظهور رسیدیم. عارف همچنین به تجربه هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: اگر عملکردمان را در آن زمان مرور کنیم، متوجه می‌شویم که جاهایی کم آوردیم که به فناوری کمتر توجه کردیم.

وی با تأکید بر چالش‌هایی که در زمینه فناوری با آن مواجه بودیم، یادآور شد: دشمن به کمک آمریکا و کشورهای اروپایی رمزهای ما را می‌شکست. در فناوری‌های برتر ما مشکلاتی وجود داشت. حتی یادمان هست که در صفحه اول دفاع مقدس، مردم عزیز اغلب شهرها در انتظار هواپیمای دشمن بودند که بیاید و بمبی بیندازد و برود.

عارف تأکید کرد که توجه به فناوری و نوآوری می‌تواند مسیر پیشرفت کشور را هموار کند.