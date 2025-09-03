پیام تسلیت عارف در پی درگذشت رئیس اسبق دانشگاه تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت «بهمن یزدی صمدی»، رئیس اسبق دانشگاه تهران، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در پیامی این ضایعه را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

انالله و اناالیه راجعون

خبر درگذشت استاد فرهیخته، چهره ماندگار علوم کشاورزی، عضو پیوسته فرهنگستان علوم و رئیس اسبق دانشگاه تهران، دکتر بهمن یزدی صمدی، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

ایشان از سرمایه‌های علمی کم‌نظیر کشور بودند که عمر پربرکت خویش را صرف اعتلای علوم کشاورزی، تربیت نسل‌های متعددی از استادان و پژوهشگران برجسته و خدمت در مسئولیت‌های خطیر علمی و اجرایی کردند و بی‌تردید ثمرات علمی و اخلاقی ایشان همواره الهام‌بخش جامعه دانشگاهی کشور خواهد بود.

اینجانب ضمن تسلیت این مصیبت به خانواده گرامی یزدی صمدی، جامعه دانشگاهی و همه شاگردان و دوستداران آن استاد فقید، رحمت واسعه الهی برای آن سفرکرده و صبر و شکیبایی برای بازماندگان معزز از خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور