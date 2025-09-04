  1. استانها
توسعه شبکه فیبرنوری از اولویت‌های استان در سال جاری است

بوشهر- استاندار بوشهر با تأکید بر نقش کلیدی فیبرنوری در توسعه خدمات و کسب‌وکارها، خواستار تسریع اجرای این پروژه در سطح استان و بهره‌گیری از ظرفیت‌های استان برای عملیاتی شدن طرح شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست مشترک با مسئولان شرکت مخابرات ایران با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه فیبرنوری در استان گفت: برنامه‌ریزی صحیح و اجرای شبکه فیبرنوری، سهم اشتغال مردم استان را در بخش خدمات ارتقا می‌بخشد و ضامن رضایتمندی مردم خواهد بود.

استاندار بوشهر با بیان اینکه نگاه دولت وفاق ملی به جلب رضایتمندی مردمی است؛ افزود: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های تحقق رضایتمندی عمومی، ارتقای سطح خدماتِ توسط دستگاه‌های اجرایی است که توسعه زیرساخت‌ها و شبکه ارتباطی و دولت الکترونیک زمینه ساز آن است.

زارع خاطرنشان کرد: انتظار داریم پروژه تقویت شبکه فیبرنوری در استان بوشهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود. فصل پاییز و زمستان زمان مناسبی برای اجرای این طرح است و با توجه به شرایط آب‌وهوایی استان، امکان فعالیت‌های عمرانی با حداقل وقفه فراهم خواهد بود.

وی با اشاره به همکاری دستگاه‌ها و شهرداری‌ها استان تصریح کرد: اجرای موفق این پروژه مستلزم هماهنگی همه دستگاه‌ها و پشتیبانی کامل شهرداری و مسئولان اجرایی است تا دسترسی آسان مردم به خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری تحقق یابد.

زارع با اشاره به اینکه ابتدا شبکه فیبرنوری در مرکز استان بوشهر توسعه داده می‌شود؛ تصریح کرد: مرکز دیگر شهرستان‌های استان بوشهر در اولویت اجرا شبکه فیبرنوری قرار داده شود.

