به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست مشترک با مسئولان شرکت مخابرات ایران با تأکید بر اهمیت توسعه شبکه فیبرنوری در استان گفت: برنامهریزی صحیح و اجرای شبکه فیبرنوری، سهم اشتغال مردم استان را در بخش خدمات ارتقا میبخشد و ضامن رضایتمندی مردم خواهد بود.
استاندار بوشهر با بیان اینکه نگاه دولت وفاق ملی به جلب رضایتمندی مردمی است؛ افزود: یکی از مهمترین مؤلفههای تحقق رضایتمندی عمومی، ارتقای سطح خدماتِ توسط دستگاههای اجرایی است که توسعه زیرساختها و شبکه ارتباطی و دولت الکترونیک زمینه ساز آن است.
زارع خاطرنشان کرد: انتظار داریم پروژه تقویت شبکه فیبرنوری در استان بوشهر در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شود. فصل پاییز و زمستان زمان مناسبی برای اجرای این طرح است و با توجه به شرایط آبوهوایی استان، امکان فعالیتهای عمرانی با حداقل وقفه فراهم خواهد بود.
وی با اشاره به همکاری دستگاهها و شهرداریها استان تصریح کرد: اجرای موفق این پروژه مستلزم هماهنگی همه دستگاهها و پشتیبانی کامل شهرداری و مسئولان اجرایی است تا دسترسی آسان مردم به خدمات الکترونیک و کاهش مراجعات حضوری تحقق یابد.
زارع با اشاره به اینکه ابتدا شبکه فیبرنوری در مرکز استان بوشهر توسعه داده میشود؛ تصریح کرد: مرکز دیگر شهرستانهای استان بوشهر در اولویت اجرا شبکه فیبرنوری قرار داده شود.
نظر شما