  1. استانها
  2. زنجان
۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۴۸

دزدان تلفن و اینترنت ۳۲۰۰ مشترک زنجانی را قطع کردند

دزدان تلفن و اینترنت ۳۲۰۰ مشترک زنجانی را قطع کردند

زنجان- مدیر مخابرات منطقه زنجان گفت: سرقت کابل‌های مخابرات در غرب شهر زنجان موجب قطع تلفن ثابت ۲ هزار و ۲۰۰ مشتری و سرویس اینترنت حدود یک هزار نفر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب الله شبستانی در بازدید میدانی از تلاش‌های صورت گرفته برای اتصال به شبکه، افزود: متأسفانه به دلیل سرقت کابل‌های مخابراتی، تلفن ثابت و اینترنت در محدوده خیابان‌های پست سابق، ۱۷ شهریور، جاده همایون، ضلع غربی سعدی شمالی از چهارراه سعدی تا بیمارستان ارتش و دروازه ارگ شهر زنجان قطع است.

مدیر مخابرات منطقه زنجان با اشاره به تلاش مستمر نیروهای مخابرات برای برقراری اتصال خطوط قطع شده، اظهار داشت: کارکنان فنی شبکه کابل بلافاصله به محل اعزام و مشغول برطرف کردن مشکل به وجود آمده هستند اما به دلیل حجم خرابی و محدودیت فعالیت به جهت شرایط خاص محل ایجاد خرابی، پیش بینی زمان حل کامل مشکل و وصل تمامی سرویس‌های قطع شده غیر ممکن است.

وی افزود: سرقت این کابل‌ها سود چندانی برای سارقان ندارد اما خسارتهای بسیاری به مخابرات وارد و مشتریان این شرکت را دچار مشکل می‌کند.

شبستانی خاطرنشان کرد: در موضوع سرقت کابل‌های مخابراتی و قطع تلفن تنها بحث خسارتهای مالی مطرح نیست، بلکه این موضوع نارضایتی مشتریان را به همراه دارد و درخواست ما این است که دستگاه‌های انتظامی و قضائی این موضوع را در برخورد با سارقان تجهیزات مخابراتی لحاظ کنند.

مدیر مخابرات منطقه زنجان گفت: خطوط مشتریان تلفن ثابت که خط تلفن آنها به دلیل سرقت کابل به مدت طولانی قطع شده است مشمول آبونمان نمی‌شود.

کد خبر 6584983

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها