به گزارش خبرنگار مهر، علی سملیان بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت در این نشست وزیر ارتباطات از امضا توافق نامه اجرای پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها تاکنون با ۵۰۰ شهرداری در سراسر کشور خبر داد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر افزود: وزیر ارتباطات تاکید کرد که اگر شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی در استان بوشهر همکاری لازم را داشته باشند می‌توانیم تا دهه فجر سال جاری پروژه فیبرنوری را در شهر بوشهر به اتمام برسانیم.

وی گفت: وزیر ارتباطات با اشاره به اهمیت پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها، گفت این پروژه اولویت دولت و زیرساخت توسعه کشور در دهه‌های آینده است و بر بستر آن می‌توانیم سرعت‌های چند صد مگابیتی به مردم ارائه کنیم.

سملیان بیان کرد: وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه پروژه فیبرنوری منازل و کسب و کارها در استان بوشهر با سرعت خوبی آغاز شد، گفت که به دلایل مختلف، این پروژه در استان بوشهر به کندی ادامه دارد که باید با رفع مشکلات، اجرای آن سرعت بگیرد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر بیان کرد: استاندار بوشهر نیز بعد از گزارش معاونان وزیر ارتباطات درباره وضعیت اجرای فیبرنوری منازل و کسب و کارها در استان بوشهر تاکید کرد که باید این پروژه در تمام شهرستان‌های این استان به سرعت انجام شود.

وی گفت: استاندار بوشهر درباره رفع مشکلات اجرای این پروژه هم قول مساعد داد که در اسرع وقت ساز و کارهای رفع این مشکلات و تسریع در اجرای این پروژه بررسی و پیگیری می‌شود.

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعت استان بوشهر با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم سیاست‌های استان تکمیل شبکه فیبر نوری FTTH توسط اپراتورها و شرکت مخابرات منطقه است افزود: با همکاری شهرداری‌ها به منظور اعطای مجوز حفاری به اپراتورها به جهت تکمیل پروژه ملی فیبرنوری منازل و کسب و کارها در استان بوشهر، بخش زیادی از درخواست‌ها که عمدتاً دریافت خدمات ثابت است مرتفع خواهد شد.

وی اظهار کرد: تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکمیل دسترسی روستاهای بالای ۲۰ خانوار به شبکه ملی اطلاعات می‌باشد، در همین راستا تاکنون از مجموع ۴۰۵ روستای بالای ۲۰ خانوار استان بوشهر ۳۹۸ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.

زارع پور در پایان تاکید کرد: اگر شهرداری‌ها و دستگاه‌های متولی در استان بوشهر همکاری لازم را داشته باشند می‌توانیم تا دهه فجر سال جاری تمام روستاهای این استان را به شبکه ملی اطلاعات و همچنین پروژه فیبرنوری را در شهر بوشهر به اتمام برسانیم.