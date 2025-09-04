رشد بودجه بهزیستی کشور به ۲.۱ درصد بودجه عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان برخوار که در فرمانداری برگزار شد، به تشریح اقدامات و برنامه‌های سازمان بهزیستی پرداخت.

حسینی با اشاره به رشد بودجه سازمان بهزیستی گفت: بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۵ با ۵۶ درصد افزایش همراه بوده و نسبت بودجه بهزیستی به کل بودجه کشور به رکورد بالایی رسیده است.

وی افزود: اکنون بودجه بهزیستی به ۲.۱ درصد بودجه عمومی کشور رسیده و این امر امکان پوشش نیازهای بیشتر و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کرده است.

ریاست سازمان بهزیستی کشور افزایش یارانه‌های شبانه‌روزی تا ۴۳ درصد، ارتقای خدمات پرستاری با رویکرد خانواده‌محور تا ۵۰ تا ۶۰ درصد و حمایت از اشتغال خانوارها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات برشمرد.

اجرای قانون حمایت از معلولان و ایجاد فرصت شغلی

وی به قانون حمایت از معلولان اشاره کرد و گفت: اجرای کامل آن نیازمند ۷۰ همت است و تاکنون اقدامات مهمی انجام شده است.

حسینی افزود: برای اولین بار طی ۱۲ سال اخیر آزمون استخدامی ویژه معلولان برگزار شده و تا کنون ۴۰۰۰ نفر جذب کار شده‌اند.

وی همچنین به ارتقای مستمری مددجویان، ساخت و تحویل ۲۱۰ هزار واحد مسکونی برای معلولان و در دست اجرا بودن ۱۴۰ هزار واحد دیگر اشاره کرد.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همکاری خیرین و ساختارهای محلی نقش مهمی در تحقق این برنامه‌ها دارد.

وی بر اهمیت اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در کنترل و کاهش آسیب‌ها تاکید کرد و گفت: این سامانه طی دو سال اخیر دو میلیون مداخله حرفه‌ای انجام داده و با نیروی انتظامی همکاری نزدیکی داشته است.

حسینی افزود: بودجه پایدار ۵۰ میلیارد تومانی برای اورژانس اختصاص یافته و خدمات آن افراد در معرض خطر را از محیط ناامن دور می‌کند و نظام ارجاع مناسب برای ارائه خدمات ایجاد کرده است.

توانمندسازی مبتنی بر جامعه و برنامه‌های غربالگری

وی به برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه اشاره کرد و گفت: پوشش ۹۵ درصدی توانبخشی در روستاها و اجرای طرح‌های غربالگری چشم و شنوایی با پوشش بالای ۹۰ درصد از اقدامات شاخص سازمان است.

ریاست سازمان بهزیستی کشور افزود: غربالگری استعدادیابی و مهارت‌آموزی کودکان ۳ تا ۶ سال، هدایت تحصیلی در سن ۱۱ سالگی و آموزش مهارت‌های شغلی در سنین ۱۶ تا ۱۸ سال، زمینه اشتغال و توانمندسازی سالمندان و معلولان را فراهم می‌کند.

پوشش بیمه‌ای و حمایت از زنان سرپرست خانوار

وی تصریح کرد: تمام زنان سرپرست خانوار روستایی بیمه رایگان دریافت می‌کنند و ۳۰ درصد زنان شهری تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. ایجاد ۱۶۰ فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت، تامین ویلچر برای نیازمندان و اجرای طرح پنل خورشیدی برای معلولان سخت‌اشتغال از دیگر اقدامات برنامه‌ریزی شده در سال جاری است. وی افزود: حق پرستاری در شهرستان تا ۵۰ درصد افزایش یافته و خدمات مشاوره به بیش از ۱۰۰ نفر ارائه خواهد شد.

محله‌محوری و توسعه خدمات عمومی

معاون وزیر بر اجرای طرح محله‌محور تاکید کرد و گفت: خدمات رایگان، فراگیر و در دسترس بدون ترافیک و آلودگی، ویژگی اصلی این طرح است. ایجاد پاتوق سالمندان، آموزش سالمندی، ورزش، هنر و تشکیل تعاونی‌های محله‌محور بخش مهمی از این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. وی افزود: هدف سازمان بهزیستی ارائه خدمات فراگیر با کیفیت است تا هیچ فرد نیازمندی از خدمات محروم نماند