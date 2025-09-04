  1. استانها
رشد بودجه بهزیستی کشور به ۲.۱ درصد بودجه عمومی

اصفهان- رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۵ با ۵۶ درصد افزایش به ۲.۱ درصد بودجه عمومی کشور رسیده و خدمات حمایتی ارتقا یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدجواد حسینی، ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان برخوار که در فرمانداری برگزار شد، به تشریح اقدامات و برنامه‌های سازمان بهزیستی پرداخت.

حسینی با اشاره به رشد بودجه سازمان بهزیستی گفت: بودجه این سازمان در سال ۱۴۰۵ با ۵۶ درصد افزایش همراه بوده و نسبت بودجه بهزیستی به کل بودجه کشور به رکورد بالایی رسیده است.

وی افزود: اکنون بودجه بهزیستی به ۲.۱ درصد بودجه عمومی کشور رسیده و این امر امکان پوشش نیازهای بیشتر و ارتقای کیفیت خدمات را فراهم کرده است.

ریاست سازمان بهزیستی کشور افزایش یارانه‌های شبانه‌روزی تا ۴۳ درصد، ارتقای خدمات پرستاری با رویکرد خانواده‌محور تا ۵۰ تا ۶۰ درصد و حمایت از اشتغال خانوارها بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در سال جاری را از دیگر اقدامات برشمرد.

اجرای قانون حمایت از معلولان و ایجاد فرصت شغلی

وی به قانون حمایت از معلولان اشاره کرد و گفت: اجرای کامل آن نیازمند ۷۰ همت است و تاکنون اقدامات مهمی انجام شده است.

حسینی افزود: برای اولین بار طی ۱۲ سال اخیر آزمون استخدامی ویژه معلولان برگزار شده و تا کنون ۴۰۰۰ نفر جذب کار شده‌اند.

وی همچنین به ارتقای مستمری مددجویان، ساخت و تحویل ۲۱۰ هزار واحد مسکونی برای معلولان و در دست اجرا بودن ۱۴۰ هزار واحد دیگر اشاره کرد.

معاون وزیر کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: همکاری خیرین و ساختارهای محلی نقش مهمی در تحقق این برنامه‌ها دارد.

وی بر اهمیت اورژانس اجتماعی ۱۲۳ در کنترل و کاهش آسیب‌ها تاکید کرد و گفت: این سامانه طی دو سال اخیر دو میلیون مداخله حرفه‌ای انجام داده و با نیروی انتظامی همکاری نزدیکی داشته است.

حسینی افزود: بودجه پایدار ۵۰ میلیارد تومانی برای اورژانس اختصاص یافته و خدمات آن افراد در معرض خطر را از محیط ناامن دور می‌کند و نظام ارجاع مناسب برای ارائه خدمات ایجاد کرده است.

توانمندسازی مبتنی بر جامعه و برنامه‌های غربالگری

وی به برنامه‌های توانبخشی مبتنی بر جامعه اشاره کرد و گفت: پوشش ۹۵ درصدی توانبخشی در روستاها و اجرای طرح‌های غربالگری چشم و شنوایی با پوشش بالای ۹۰ درصد از اقدامات شاخص سازمان است.

ریاست سازمان بهزیستی کشور افزود: غربالگری استعدادیابی و مهارت‌آموزی کودکان ۳ تا ۶ سال، هدایت تحصیلی در سن ۱۱ سالگی و آموزش مهارت‌های شغلی در سنین ۱۶ تا ۱۸ سال، زمینه اشتغال و توانمندسازی سالمندان و معلولان را فراهم می‌کند.

پوشش بیمه‌ای و حمایت از زنان سرپرست خانوار

وی تصریح کرد: تمام زنان سرپرست خانوار روستایی بیمه رایگان دریافت می‌کنند و ۳۰ درصد زنان شهری تحت پوشش بیمه قرار خواهند گرفت. ایجاد ۱۶۰ فرصت شغلی برای افراد دارای معلولیت، تامین ویلچر برای نیازمندان و اجرای طرح پنل خورشیدی برای معلولان سخت‌اشتغال از دیگر اقدامات برنامه‌ریزی شده در سال جاری است. وی افزود: حق پرستاری در شهرستان تا ۵۰ درصد افزایش یافته و خدمات مشاوره به بیش از ۱۰۰ نفر ارائه خواهد شد.

محله‌محوری و توسعه خدمات عمومی

معاون وزیر بر اجرای طرح محله‌محور تاکید کرد و گفت: خدمات رایگان، فراگیر و در دسترس بدون ترافیک و آلودگی، ویژگی اصلی این طرح است. ایجاد پاتوق سالمندان، آموزش سالمندی، ورزش، هنر و تشکیل تعاونی‌های محله‌محور بخش مهمی از این برنامه‌ها را تشکیل می‌دهد. وی افزود: هدف سازمان بهزیستی ارائه خدمات فراگیر با کیفیت است تا هیچ فرد نیازمندی از خدمات محروم نماند

