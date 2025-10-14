تشریح میزان پیشرفت بهزیستی در اجرای احکام برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد حسینی رئیس سازمان بهزیستی در جلسه کمیسیون اجتماعی مجلس با تشریح میزان پیشرفت احکام برنامه پیشرفت و توسعه هفتم، گفت: در حوزه اشتغال پایدار و درآمد پایدار، ایجاد حدود ۷۱ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۳ تحقق ۱۲۴ درصدی اشتغال را نشان میدهد گرچه میزان تسهیلات پرداختی ۶۵ درصد محقق شد، میزان اشتغال ایجاد شده ۱۲۴ درصد بود و این موفقیت با منابع داخلی و فعالیتهای مربوط به همیاری و خودیاری زنان یا فعالیت خرد مالی شکل گرفت.
وی افزود: برای ایجاد این اشتغال، ۱۴ برنامه در دستور کار قرار گرفت که شامل شبکه تسهیلگران شغلی، ایجاد سامانه اشتغال، مراکز پشتیبان شغلی و ایجاد صندوق حمایت و ضمانت فرصتهای شغلی است همچنین برای پایدارسازی مشاغل ۱۵ برنامه تشریح شد.
حسینی با اشاره به حکمهای مرتبط با سازمان بهزیستی در برنامه هفتم توسعه گفت: سازمان بهزیستی دو حکم اختصاصی شامل ایجاد شغل پایدار برای مددجویان و توسعه فوریتهای اجتماعی و اورژانس اجتماعی را دارد، هفت حکم همکار شامل ساماندهی مشاورین، پیشگیری از آسیبها، کسب و کار خرد خانگی و … و پنج حکم ذینفع مثل فرانشیز بیمه درمان، مسکن، تخفیف انشعابات و ۲۰ حکم عمومی مانند بازنشستگی پیش از موعد یا تبیین اندیشههای امام و رهبری را دارد.
۳۰۰ میلیارد تومان برای تأمین خودروهای اورژانس اجتماعی
حسینی در زمینه اورژانس اجتماعی یکی دیگر از احکام برنامه هفتم، تصریح کرد: تعداد وضعیت موجود اورژانس اجتماعی از حیث نیروی انسانی، خودرو و تجهیزات بررسی شده است. فعالیتهای انجامشده شامل افزایش اورژانس اجتماعی از ۱۲ واحد سال گذشته به ۳۰ واحد در سال جاری، جذب ۱۲۰۰ نیرو، تأمین ۹۵ خودرو با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان و راهاندازی مرکز رصد و پایش اورژانس اجتماعی که بهزودی افتتاح خواهد شد، است. همچنین ساختار نیروی انسانی از ۴۲ به بیش از ۳۸۰ نفر ارتقا یافته است.
رئیس سازمان بهزیستی درباره خودروهای اورژانس اجتماعی گفت: در حال حاضر ۱۲۵ خودرو استیجاری و ۱۵۰ خودرو فرسوده داریم که با خرید ۹۳ خودرو جدید و اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومانی، این کمبود جبران خواهد شد.
وی افزود: در بخش اقدامات پیرامون اورژانس اجتماعی، ایجاد ردیف پایدار در بودجه ۱۴۰۴ برای اورژانس اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است.
کودک آزاری و اختلالات خانوادگی در صدر تماسها
حسینی میزان بیشترین تماسها با اورژانس اجتماعی را تشریح کرد و گفت: ۵ مورد بالاترین تماسها شامل کودکآزاری، اختلالات خانوادگی حاد، اقدام به خودکشی، افکار خودکشی و همسرآزاری است و در حد متوسط، سالمند آزاری، زنان و دختران آسیبدیده اجتماعی، بدسرپرستی، فرار یا طرد از منزل و معلولآزاری است. پایینترین تماسها نیز مربوط به افراد دارای اختلال ملال جنسیتی، بیسرپرستی، خشونت اقوام، والدآزاری و زوجین متقاضی طلاق بوده است و مجموعاً ۶۵ درصد مداخلات اورژانس اجتماعی موثر واقع شده است.
رئیس سازمان بهزیستی در این جلسه پیشنهاد داد: با توجه به اهمیت و اثرگذاری اورژانس اجتماعی، این موضوع باید بهعنوان یک طرح در مجلس شورای اسلامی و صحن علنی مجلس مصوب شود زیرا اثرگذارترین مدل برای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی است.
حسینی درباره توانمندسازی زنان سرپرست خانوار گفت: در برنامه هفتم توسعه، هدفگذاری توانمندسازی ۵۰ درصدی برای این زنان شده است. سال گذشته ۵۲ درصد این هدف محقق شد و تلاش میکنیم طی سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷، میزان ۵۰ درصد به طور کامل تحقق یابد.
رئیس سازمان بهزیستی در حوزه ساماندهی مراکز مشاوره و ازدواج افزود: آییننامه مشاوره و ازدواج با ۱۲ جلسه کارشناسی در کمیسیون فرعی فرهنگی دولت و سه جلسه در کمیسیون اصلی تنظیم شد. مسئولیت تدوین این آییننامه بر عهده معاونت زنان و خانواده بود و هفته گذشته به تصویب رسید.
وی ادامه داد: در این جلسه، به بند ت ماده ۸۵ برنامه هفتم توسعه به موضوع فوریتهای اجتماعی و اورژانس اجتماعی، بند ج ماده ۲۱ به موضوع ایجاد اشتغال پایدار، بند الف ماده ۸۰ به ساماندهی مراکز مشاوره، میزان توانمندسازی زنان آسیبدیده به ۵۰ درصد و کاهش ۵۰ درصدی تعرفه مشاوره برای زنان سرپرست خانوار پرداخته است.
رئیس سازمان بهزیستی در خصوص نظام ارجاع گفت: در فوریتهای اجتماعی، ۳۱ خانه سلامت، ۳۱ خانه تلاش و ۲۸ خانه امن داریم مجموعاً ۹۰ مرکز که در سال ۱۴۰۳ بیش از ۲۳۰۰ پذیرش داشتهاند.
وی درباره فعالیتهای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار گفت: شبکه تسهیلگران شغلی علاوه بر هدایت افراد به سمت مشاغل پایدار، امسال ۱۵ هزار فرصت شغلی را از حیث پایداری رصد کردند. مراکز پشتیبان شغلی در ۱۱ استان فعال هستند و برای افراد سخت اشتغال خدمات ارائه میدهند.
ایجاد ۳۵ ساختگاه پنل خورشیدی
حسینی افزود: جهتدهی تسهیلات شغلی به سمت شرکتهای تعاونی و سهامی و بهصورت تجمیعی است همچنین ایجاد ۱۶۵ تعاونی فعال مدجویی و مجوزدهی به ۲۰۰ موسسه در زمینه اشتغال پایدار انجام شده است. ساختگاه پنل خورشیدی، سال گذشته در یزد ایجاد شد و امسال ۳۵ ساختگاه پنل خورشیدی سه مگاواتی با مجموع ۱۰۵ مگاوات و ۲۱ هزار شریک ایجاد میشود.
وی درباره حمایتهای مالی اظهار کرد: تسهیلات قرضالحسنه شغلی از ۱۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است. پرداخت آمادهسازی شغلی برای مهارتآموزی که سال گذشته به ۸۶۰۰ نفر با سرانه ۵ میلیون تومان اختصاص یافته بود در سال ۱۴۰۴ با سرانه ۱۰ میلیون تومان ادامه خواهد یافت. مشوقهای کارفرمایی شامل حق بیمه کارفرمایی و حق خویشفرمایی برای کارفرمایانی که تا ۲۵ نفر را به کار بگیرند، از ۴ میلیارد به ۵ میلیارد افزایش یافته است.
حسینی افزود: کمکهزینه ارتقای کارایی برای معلولان شدید ۵۰ درصد، متوسط ۴۰ درصد و ضعیف ۳۰ درصد است. برای افراد دارای اختلال طیف اوتیسم، سهم کارفرمایی و سرمایه از ۳۰ میلیون به ۵۰ میلیون افزایش یافته است.
وی درباره سامانه جامع اشتغال گفت: تاکنون ۹۰۰ هزار پرونده در این سامانه ثبت شده و مابقی پروندهها نیز وارد خواهد شد. ۱۴ آیتم برای پایدارسازی شغلی تعریف شده از جمله شامل توسعه و زمینهسازی فرصتهای خوداشتغالی، اشتغال کارفرمایی، تعاونیها، الگوهای شغلی اجتماعمحور مانند گروههای همیار زن سرپرست خانوار، خدمات مالی خرد و پرداخت سرمایه کار بلاعوض به زنان سرپرست خانوار همچنین سال گذشته ۵۰۰۰ ساعت آموزش مهارتآموزی، سواد مالی، فروش، بازاریابی و زنجیره تولید برگزار شد.
وی ادامه داد: طرح غربالگری، استعدادیابی، مهارتآموزی و اشتغال برای ۳۰ هزار نفر اجرا خواهد شد. همچنین طرح اتصال زنجیره تولید بنگاههای کوچک به بزرگ و طرح مشترک با وزارت گردشگری و میراث فرهنگی در حوزه بازاریابی محصولات خانگی و صنایع دستی اجرا میشود. به منظور ایجاد شبکههای خودیاری و حمایتی شامل تبادل تجربیات و پشتیبانیها، برای ۲۰۰ خیریه مجوز داده شده است.
حسینی درباره فعالیتهای مالیاتی و توسعه پایدار شغلی گفت: هزینههای مناسبسازی و آموزش جزو هزینههای قابل احتساب مالیاتی محسوب میشود. خوشههای صنعتی بر اساس زیستبوم هر منطقه و پلتفرمهای دیجیتال با بهرهگیری از نمونههای موجود مانند ایجاد شدهاند. برای اطمینان از اشتغال پایدار، سامانه رصد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سامانه تأمین اجتماعی، سامانه پایگاه شغلی بهزیستی و شبکه تسهیلگران شغلی به خدمت گرفته شدهاند.
وی در پایان گفت: کاهش ۵۰ درصدی تعرفه خدمات مشاوره در جز ۳ بند پ ماده ۸۰ باید اجرا شود و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری معاونت امور زنان و خانواده و کمیته امداد و بهزیستی باید اقدامات لازم را انجام دهند. تصویبنامه با امضای وزیر ابلاغ شده و تمهیدات لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دیده شده است و برنامه عملیاتی توسط دفتر مشاوره سازمان بهزیستی تدوین شده است.
حسینی تصریح کرد: برای پوشش ده دهک زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها باید ۱۱۵۰۰ نفر تحت پوشش قرار بگیرند. اگر ۱۰ درصد این افراد به خدمات نیاز داشته باشند، حدود یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر نیازمند هستند که ۴,۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار لازم است و ۲۴۰۰ میلیارد آن در طرحها پیشبینی شده و از سال ۱۴۰۵ اجرایی خواهد شد.
