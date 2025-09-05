به گزارش خبرنگار مهر سیدجواد حسینی، صبح جمعه در شورای اداری شهرستان لنجان با اشاره به وضعیت فعلی سازمان و فعالیتهای آن، به تشریح برنامهها و دستاوردهای این نهاد پرداخت. وی در این جلسه به ضرورت توسعه خدمات اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیبپذیر اشاره کرد.
معاون وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان بهزیستی پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۹ شکل گرفته و در طول سالها مأموریتهای خود را توسعه داده است، گفت: ز ابتدای تأسیس، این سازمان توانسته خدمات متنوعی به جامعه ارائه کند و امروز با ۱۷۰ مأموریت مشخص در حوزههای مختلف اجتماعی فعالیت میکند.
وی افزود: اگرچه ساختار سازمان در مقایسه با برخی وزارتخانهها کوچکتر است، اما میزان فعالیت و تأثیرگذاری آن قابل مقایسه با هیچ دستگاه دیگری نیست و اعتبار کافی در اختیار دارد.
تمرکز بر کودکان، سالمندان و زنان سرپرست خانوار
حسینی با اشاره به خدمات این سازمان گفت: از پیش از تولد کودکان تا سالمندان، خدمات متنوعی ارائه میشود. سازمان ماهانه مستمری، توانمندسازی و خدمات آموزشی به کودکان، نوجوانان و سرپرستان خانوار ارائه میدهد.
وی افزود: سهم اعتبارات دولت برای این برنامهها باید افزایش یابد و تلاش میکنیم تا خدمات رایگان اجتماعی برای تمامی جمعیت شهرستان به شکل کامل ارائه شود.
برنامههای استعدادیابی و توانمندسازی
معاون وزیر و ریاست سازمان بهزیستی کشور از آغاز طرح غربالگری، استعدادیابی و مهارتآموزی برای کودکان و نوجوانان خبر داد و گفت: کودکان در سنین ۱۱ تا ۱۳ سال هدایت آموزشی میشوند و در سن ۱۸ سالگی مهارتهای لازم برای ورود به جامعه و اشتغال را کسب خواهند کرد.
وی افزود: در حوزه معلولین شهری و روستایی، طرحهای مبتنی بر جامعه اجرا شده و تا کنون ۹۵ درصد روستاهای شهرستان تحت پوشش خدمات سازمان قرار گرفتهاند.
معاون وزیر بهزیستی به همکاری سازمان با آموزش و پرورش و بانک رفاه برای توسعه خدمات آموزشی، ورزشی و هوشمندسازی مدارس اشاره کرد و گفت: ساعات بعد از ظهر مدارس با هدف ارائه فعالیتهای آموزشی، ورزشی و مهارتی به کودکان و نوجوانان استفاده میشود.
وی همچنین بر نقش داوطلبان و نیروی انسانی متخصص در اجرای برنامههای سازمان تأکید کرد و افزود: در کشور بیش از ۱۳۰ هزار نیروی متخصص در حوزه بهزیستی فعالیت میکنند که همراه با طرحهای مشارکتی، خدمات گستردهای را ارائه میدهند.
پیشگیری و کنترل آسیبهای اجتماعی
حسینی با اشاره به اقدامات پیشگیرانه سازمان در حوزه آسیبهای اجتماعی گفت: طی ۳۰ سال گذشته سازمان بهزیستی توانسته بیش از ۵۵۰ هزار نفر از نابینایی و سایر آسیبها را نجات دهد و خدمات گستردهای به زنان سرپرست خانوار، سالمندان و کودکان ارائه کند.
وی تأکید کرد: سازمان بهزیستی با سرعت بالا در حال حرکت به سوی اهداف سال ۱۴۳۰ جمهوری اسلامی است و تلاش میکنیم با توسعه خدمات و توانمندسازی جامعه، به بهبود زندگی اقشار آسیبپذیر کمک کنیم.
