دستبند پلیس بر دستان خرده فروشان مواد مخدر در آزادشهر

آزادشهر- سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر از شناسایی و دستگیری خرده فروش مواد مخدر صنعتی در عملیات مأموران انتظامی این فرماندهی در ۲۴ ساعت گذشته خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ روح اله اسکندریان اظهار کرد: در پی کسب اخبار مبنی بر اینکه فردی در حاشیه شهر اقدام به خرید و فروش مواد مخدر می‌کند، بررسی موضوع جهت شناسایی و دستگیری این فرد در دستور کار مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان آزادشهر قرار گرفت.

وی افزود: در این راستا مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر کلانتری ۱۱پ س از اطمینان از صحت خبر و هماهنگی با مرجع قضائی به محل‌های مورد نظر اعزام و یک خرده فروش را دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه وی مقادیری انواع مواد مخدر صنعتی و ابزار و آلات استعمال کشف کردند.

سرپرست انتظامی شهرستان آزادشهر گفت: متهم دستگیر شده پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی تحویل داده شد.

وی با هشدار به سوداگران مرگ مبنی بر برخورد قاطع پلیس با آنها، از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس قدردانی، و از استمرار طرح پاک سازی مناطق حاشیه شهر در سال جاری تأکید کرد.

اسکندریان از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تهیه و توزیع و فروش موادمخدر مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

