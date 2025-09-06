به گزارش خبرنگار مهر، علی یعقوبیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران در هیئت ورزش های جانبازان و معلولان شهرستان شاهرود اعلام کرد: تیم والیبال نشسته توان‌یابان شهرستان شاهرود با پیروزی در رقابت‌های قهرمانی استان سمنان که به یادواره شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه مزین شده بود، به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافته و بر سکوی اول مسابقات ایستاد.

وی با بیان اینکه رقابت‌های والیبال نشسته قهرمانی استان سمنان با حضور دو تیم از شاهرود (تیم توان‌یابان و تیم هیات شاهرود)، سمنان و دامغان در سالن ورزشی هیأت جانبازان و توان‌یابان شاهرود برگزار شد، افزود: این مسابقات پس از قرعه کشی به صورت پلی‌آف (اول با چهارم و دوم با سوم) و سه ست از پنج ست برگزار شد که در بازی اول تیم توان‌یابان شاهرود و سمنان با یکدیگر به رقابت پرداخته و تیم شاهرودی به پیروزی رسید.

رئیس هیئت جانبازان و توان‌یابان شاهرود بیان کرد: در بازی دو تیم هیات شاهرود در مقابل تیم دامغان به زمین رفت که تیم هیات شاهرود پیروز این مسابقه شد و در نهایت دو تیم شاهرودی برای کسب عنوان اول و دومی با هم به رقابت پرداخته و تیم توان‌یابان شاهرود به قهرمانی رسید و تیم هیات شاهرود نایب قهرمان شد.

یعقوبیان با بیان اینکه تیم‌های سمنان و دامغان نیز برای کسب عنوان سومی با یکدیگر به رقابت پرداخته که تیم سمنان با غلبه بر حریف خود در سکوی سوم ایستاد در این دوره از مسابقات از داوران به نام و دارای کارت داوری بین المللی و ملی استفاده شد تا بتوانیم این مسابقات را در سطح قابل قبولی برگزار کنیم

وی ادامه داد: سطح برگزاری مسابقات نیز از سال‌های قبل بهتر بود و این امر نشان می‌داد که تیم‌ها با انگیزه بیشتری برای حضور در مسابقات تمرینات خود را در طول سال ادامه داده بودند.‌