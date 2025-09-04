فوت مرد ۶۰ ساله هنگام شنا بر اثر برخورد با قایق در ساحل سلمانشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ قاسم عزیزی افزود: پس از دریافت گزارش مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر برخورد قایق با فردی در ساحل سلمانشهر، بلافاصله مأموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با حضور مأموران انتظامی و تیم‌های امدادی مشخص شد مردی ۶۰ ساله که به قصد تفریح و شنا به ساحل سلمانشهر رفته بود، به دلیل عدم آشنایی با منطقه و شنا در دریا با قایق در حال حرکت برخورد کرد و در همان لحظه جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی شهرستان عباس‌آباد ادامه داد: با وجود تلاش مأموران انتظامی، امدادی و همراهی مردم، جسد بی‌جان این مرد از آب بیرون کشیده و به بیمارستان منتقل شد.

سرهنگ عزیزی با بیان اینکه این فرد در منطقه ممنوعه و خارج از محدوده طرح سالم‌سازی دریا شنا می‌کرد، از شهروندان خواست: کودکان و نوجوانان خود را در سواحل به حال خود رها نکنند و هنگام شنا تنها در محدوده‌های مشخص‌شده طرح سالم‌سازی دریا حضور یابند و از ورود به مناطق ناامن و خطرناک پرهیز کنند تا شاهد چنین حوادث دلخراش نباشیم.