امسال ۱۳ نفر در سدهای آذربایجان غربی غرق شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نیک نیا در این زمینه آمار غرق شدگی در سدها و تاسیسات آبی استان را از ابتدای سال ۱۳ نفر اعلام کرد و اظهار کرد: متاسفانه بدلیل عدم توجه به تابلوهای نصب شده و اطلاعیه‌ها صادره از سوی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی که بطور مستمر از سوی صدا و سیما و در بستر فضای مجازی پخش شده، باز هم شاهد غرق شدن تعدادی از جوانان استان در سدها هستیم.

وی ادامه داد: از عموم مردم خواهشمندیم از شنا کردن در سدها و تأسیسات آبی استان که به لحاظ عملکرد بسیار متفاوت‌تر از محیط‌های قابل شنا هستند، خودداری نمایند و به هشدارهای این شرکت در خصوص ممنوعیت شنا دقت نموده تا شاهد داغدار شدن خانواده‌ها و از دست دادن عزیزانمان نباشیم.