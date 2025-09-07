  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۰۵

امسال ۱۳ نفر در سدهای آذربایجان غربی غرق شدند

ارومیه- معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از غرق شدن ۱۳ نفر در سدهای استان طی سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بابک نیک نیا در این زمینه آمار غرق شدگی در سدها و تاسیسات آبی استان را از ابتدای سال ۱۳ نفر اعلام کرد و اظهار کرد: متاسفانه بدلیل عدم توجه به تابلوهای نصب شده و اطلاعیه‌ها صادره از سوی شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی که بطور مستمر از سوی صدا و سیما و در بستر فضای مجازی پخش شده، باز هم شاهد غرق شدن تعدادی از جوانان استان در سدها هستیم.

وی ادامه داد: از عموم مردم خواهشمندیم از شنا کردن در سدها و تأسیسات آبی استان که به لحاظ عملکرد بسیار متفاوت‌تر از محیط‌های قابل شنا هستند، خودداری نمایند و به هشدارهای این شرکت در خصوص ممنوعیت شنا دقت نموده تا شاهد داغدار شدن خانواده‌ها و از دست دادن عزیزانمان نباشیم.

