غرق شدن جوان ۳۲ ساله در ساحل آستارا

فرزاد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: ساعت ۶:۴۰ صبح امروز یک مرد حدود ۳۲ ساله در ساحل مخیری آستارا دچار حادثه غرقشدگی شد.
وی افزود: این حادثه بلافاصله به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ آستارا گزارش شد و تیم فوریتهای پزشکی به محل اعزام شدند.
کریمی با اشاره به اینکه با تلاش اهالی و ناجیان غریق، فرد غرق شده پیش از رسیدن عوامل اورژانس از آب خارج شده بود اما علائم حیاتی نداشت ادامه داد: کارشناسان فوریتهای پزشکی پس از رسیدن، عملیات احیا قلبی ریوی را آغاز و فرد را به بیمارستان شهید بهشتی آستارا منتقل کردند اما متأسفانه تلاش کادر پزشکی نتیجهای نداشت و جوان ۳۲ ساله فوت کرد.
وی در پایان ضمن هشدار به شهروندان، مسافران و گردشگرانی که برای شنا به دریا و رودخانهها مراجعه میکنند از آنان خواست از طرحهای سالمسازی و مناطقی که ناجیان غریق در آن حضور دارند استفاده و از شنا در مناطق خطرآفرین خودداری کنند تا دچار حادثه نشوند.
گفتنی است؛ فرد غرق شده از عوامل انتظامی شهرستان بوده که برای تمرین شنا به دریا رفته که به دلیل مواج بودن در دریا غرق میشود.
