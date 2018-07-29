دریای مازندران ۳ قربانی گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا باقری اظهار داشت:در پی اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر غرق شدن یک نفر در محدوده خط هشت شهرستان چالوس بلافاصله ماموران انتظامی آن شهرستان به محل حادثه اعزام شدند .

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران، افزود: در این حادثه یک تبعه کشور عراق به نام "عزیز- د"۳۰ساله که برای شنا به دریا رفته بود، به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا و شنا در خارج از محدوده طرح سالمسازی دریا غرق شد.

سرهنگ باقری از غرق شدن فردی ۳۸ساله به نام "اصغر- ق" اهل تهران به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا و شنا در خارج از محدوده طرح سالمسازی دریا در شهرستان نور خبر داد و گفت: در شهرستان نوشهر نیز در پی کسب خبری از مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰مبنی بر حادثه غریق در منطقه"پلاژ سیترا" بلافاصله ماموران انتظامی این شهرستان به محل حادثه اعزام شدند.

وی، اظهار داشت: در این حادثه فردی به نام "رضا- ع"۳۰ساله که برای شنا به دریا رفته بود، به دلیل آشنا نبودن به فنون شنا و شنا در خارج از محدوده طرح سالمسازی دریا غرق شد وبا حضور عوامل امدادی جسد نامبردگان کشف و به سردخانه منتقل شد.

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران در خاتمه با هشدار به شهروندان و مسافرانی که برای شنا به دریا مراجعه می کنند از آنان خواست: در زمان تعیین شده ازطرح دریا و در مناطقی که ناجیان غریق در آنجا حضور دارند استفاده کنند.