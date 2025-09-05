به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمدمهدی حسینی همدانی نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج در خطبه‌های این هفته خود با تأکید بر اهمیت ولادت پیامبر اکرم (ص) به عنوان یکی از مناسبت‌های کلیدی، به نبود فضاسازی لازم در این ایام اشاره کرد و اظهار داشت: در مقایسه با دستاوردهای موجود در جریان‌سازی‌های مذهبی برای شخصیت‌های دیگر، ما نیازمند تلاش بیشتری هستیم.

وی افزود: وجود نازنین پیامبر اکرم (ص) باید محور وحدت مسلمانان باشد. همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز فرمودند، تأکید بر ابعاد شخصیتی ایشان می‌تواند منجر به تقویت انسجام در میان مسلمانان شود و نگذاریم این دو قطبی‌ها به نزاع و تفرقه دامن بزنند و وظیفه ماست که در برابر آن‌ها ایستادگی کنیم.

امام جمعه کرج به وضعیت دشوار مسلمانان فلسطین اشاره کرد و گفت: مسئله فلسطین باید نقطه‌ای برای وحدت مسلمانان باشد و نباید اجازه دهیم تفرقه‌های کنونی زمینه‌ساز تسلط دشمنان شود.

وی با انتقاد از نفوذ برخی عناصر در دستگاه‌های فرهنگی، خواستار نظارت و دقت در تصمیمات فرهنگی شد و افزود: دفاع فرهنگی به اندازه دفاع نظامی مهم است و باید به آن توجه بیشتری شود تا مبادا دشمن در سایر حوزه‌ها پیروز شود.

آیت الله حسینی همدانی در پایان با اشاره به وظیفه همگانی در راستای فرهنگی‌سازی برای جلوگیری از دو قطبی‌سازی گفت: تنها با اتحاد و همبستگی می‌توانیم بر چالش‌های پیش‌رو فائق آییم و به عزت و سرفرازی جامعه اسلامی برسیم.