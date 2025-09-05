وحدت اسلامی تنها راه مقابله با دشمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدعلی ساداتی امام جمعه سرپلذهاب در خطبههای این هفته نماز جمعه اظهار داشت: تقوا به معنای مراقبت دائمی از خود است؛ یعنی انسان هر روز محاسبه کند و مراقب باشد در گودالهای گناه و وسوسه سقوط نکند. اگر اعمال و رفتار ما بدون ضابطه و مراقبت باشد، سقوط روحی و اخلاقی در پی خواهد داشت.
وی افزود: استمرار و ملازمت در مراقبت، شرط اصلی رسیدن به مقامات معنوی است. همین مراقبتها بود که پیامبران الهی را به درجات عالی رساند. امام صادق (ع) میفرمایند رسول خدا (ص) با آن عظمت و مقام عصمت، هر روز از شش خصلت به خداوند پناه میبرد؛ این نشان میدهد ما نیز باید همواره مراقب خود باشیم.
امام جمعه سرپلذهاب با بیان اینکه نخستین موردی که پیامبر (ص) از آن به خدا پناه میبرد شک و تردید بود، گفت: شک دائم و وسوسههای درونی از بزرگترین آسیبها برای ایمان انسان است. در قرآن نیز آمده که مؤمنان نباید ایمان خود را با شک آلوده کنند. امیرمومنان (ع) نیز در نهجالبلاغه ریشههای شک را جدال بیحاصل، ترس از پذیرش حقیقت و لجاجت معرفی کردهاند.
وی ادامه داد: دومین موردی که پیامبر از آن پرهیز میکرد شرک بود. شرک تنها پرستش بت نیست بلکه هر نوع نپذیرفتن حاکمیت مطلق خداوند بر زندگی انسان شرک محسوب میشود. سومین خصلت «حمیت جاهلی» یا جانبداری بیمنطق است؛ اینکه انسان بدون توجه به حق و باطل صرفاً به خاطر همحزبی، همفکری یا نسبت فامیلی از کسی حمایت کند. این تعصب کور یکی از آفتهای بزرگ جامعه است.
حجت الاسلام ساداتی با اشاره به چهارمین مورد یعنی خشم و عصبانیت، خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات اجتماعی و خانوادگی از عصبانیتهای لحظهای آغاز میشود. پیامبر (ص) که اسوه اخلاق بودند، هر روز از شر خشم به خدا پناه میبردند. پنجمین مورد دشمنی بیدلیل است؛ کینهورزی و خصومت بیجا جز تباهی برای فرد و جامعه ثمری ندارد. ششمین مورد نیز حسادت است که هم به خود شخص آسیب میزند و هم به دیگران.
وی نتیجه گرفت: پیامبر اکرم (ص) با وجود عصمت، خود را محتاج پناه بردن به خدا از این صفات میدانستند؛ پس ما باید بیش از پیش مراقب اعمال، گفتار و نیتهای خود باشیم. تقوا یعنی همین مراقبت دائمی و هزینه کردن عمر در مسیر بندگی خداوند.
امام جمعه سرپلذهاب در بخش دیگری از خطبهها با تبریک میلاد پیامبر اعظم (ص) و آغاز هفته وحدت، گفت: وحدت یک اصل قرآنی است. خداوند میفرماید «واعتصموا بحبل الله جمیعاً و لا تفرقوا»؛ یعنی همه با ریسمان الهی متحد شوید و تفرقه نکنید. قرآن در سوره انفال نزاع و اختلاف را عامل سستی و زوال اقتدار معرفی کرده و در سوره روم تفرقهافکنی را نشانه منافقین دانسته است.
وی افزود: متأسفانه امروز جهان کفر و استکبار با ترویج افراطگرایی در پی ایجاد تفرقه میان مسلمانان است، اما تجربه تاریخی نشان داده که دست خدا با جماعت و اتحاد است. علمای بزرگ شیعه و سنی در طول تاریخ بر ضرورت وحدت تأکید داشتهاند. وحدت تنها محصول اندیشه امامین انقلاب نیست بلکه ریشه در قرآن، سیره پیامبر (ص) و اهلبیت (ع) دارد.
حجت الاسلام ساداتی با اشاره به اعتراف اخیر مفتی بزرگ اهل سنت لبنان به جایگاه رهبری انقلاب اسلامی، تصریح کرد: وقتی علمای اهل سنت میگویند امروز جهان اسلام باید از آیتالله خامنهای پیروی کند، این نشانه اثرگذاری عملی اندیشه وحدت است.
وی با تأکید بر اینکه وحدت به معنای حذف تفاوتهای مذهبی نیست، گفت: وحدت یعنی تمرکز بر مشترکات؛ قرآن، قبله، پیامبر و محبت اهلبیت. پرهیز از نسبتهای ناروا و برخورد محترمانه میان شیعه و سنی همان چیزی است که امروز در سرپلذهاب نیز شاهد آن هستیم.
امام جمعه سرپلذهاب همچنین با اشاره به تحولات منطقه اظهار داشت: امروز مهمترین محور وحدت، مبارزه با رژیم صهیونیستی است. حرکت کشتیهای امدادی از بیش از ۴۵ کشور به سمت غزه نشان میدهد که فطرتهای بیدار بشری در حال همراهی با ملت فلسطین هستند. نابودی رژیم صهیونیستی و ضعف آمریکا با همین وحدت و انسجام امت اسلامی محقق خواهد شد.
