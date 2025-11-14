به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدعلی ساداتی امام جمعه سرپلذهاب ظهر امروز در خطبههای نماز جمعه ضمن قدردانی از حضور مؤمنانه مردم و رعایت حرمت نماز جمعه، با درود به محضر امام زمان (عج) و تلاوت آیاتی از قرآن کریم، سخنان خود را با توصیه همگان به تقوا، انس با خدا و مراقبت از رفتار و اعمال آغاز کرد.
امام جمعه سرپلذهاب با یادآوری مباحث هفتههای گذشته درباره ویژگیهای مؤمنان در قرآن کریم، بار دیگر بر تفاوت میان نم از خواندن و اقامه نماز تأکید کرد و گفت: اقامه نماز یعنی رویگرداندن از هر نوع شرک و استکبار؛ یعنی جامعهای که نمازخوان باشد، باید استکبارستیز باشد و در مسیر توحید گام بردارد.
وی نماز را «سپر گناه»، «مراقبت دائمی روح تقوا» و «بازدارنده از لغزشها» دانست و افزود: نماز به ما میگوید اگر خطا کردی برگرد و جبران کن. انسان نباید در گناه خو بگیرد و بگوید آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب؛ این نگاه غلط است.
نماز؛ مدیریت راهبردی برای عصر فتنهها
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به تربیت فرزندان بر اساس سیره انبیای الهی اظهار کرد: نماز یک تربیت راهبردی برای عصر ظهور و دوران فتنههاست. اگر بخواهیم خود و خانواده را در سختیهای آخرالزمان حفظ کنیم، باید به نماز پناه ببریم. این روش ابراهیم، اسماعیل، لقمان و پیامبر اکرم (ص) بوده است.
امام جمعه سرپلذهاب با تفسیر آیه ۴۵ سوره بقره: «وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ» تأکید کرد: خداوند انسان را در سختی آفریده و زندگی با مشکلات آمیخته است؛ از سختی تأمین معیشت و انجام تکالیف الهی گرفته تا مشاهده ظلم مستکبران در دنیا و فساد برخی افراد در جامعه.
وی اقسام سختیهای زندگی را به تفصیل برشمرد؛ از دشواریهای کسب روزی حلال، تربیت فرزندان در برابر انحرافات اجتماعی، ایستادگی در برابر ظلم ظالمان و کشتار بیگناهان، تا مشکلات اخلاقی و فرهنگی جامعه.
حجتالاسلام ساداتی افزود: خدا راه نجات را نشان داده است: پناه بردن به نماز و صبر. همانگونه که انسان با اهرم، بار سنگین را بلند میکند، نماز نیز اهرمی است که مشکلات را بالا میکشد و سبک میکند.
وی با اشاره به سیره پیامبر اسلام (ص)، امیرالمؤمنین (ع) و شخصیتهایی چون ابنسینا، گفت: بزرگان وقتی در مسئلهای میماندند، وضو میگرفتند، دو رکعت نماز میخواندند و مشکل گشوده میشد.
خشکسالی؛ ضرورتی برای رجوع به نماز باران
امام جمعه سرپلذهاب با اشاره به کمبارشی در کشور، منطقه و حتی اروپا، گفت: خشکسالی امروز یک بحران جهانی است و ما نیاز داریم از خدا کمک بخواهیم. نماز استسقا از سنتهای دیرینه اهل بیت است. در هفته آینده درباره شرایط این نماز بیشتر توضیح خواهم داد.
وی در توصیهای مهم تأکید کرد: اگر نماز باران خواندیم و باران نیامد، کسی را متهم نکنیم. ما تکلیف خود را انجام میدهیم و خدا اگر صلاح بداند رحمتش را نازل میکند.
در بخش دوم خطبهها، امام جمعه به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی، با گرامیداشت یاد علامه طباطبایی (ره) صاحب تفسیر المیزان، بر اهمیت بیبدیل کتاب تأکید کرد و گفت: رهبر انقلاب کتاب را مادر تمدنها میداند و محرومیت از کتاب را خسارت بزرگ جامعه.
وی افزود: در رژیم طاغوت تعداد قمارخانهها و مراکز فساد از کتابخانهها بیشتر بود و این ریشه عقبافتادگی فرهنگی جامعه ماست.
حجتالاسلام ساداتی با اشاره به ضرورت کتاب خوب و مفید، گفت: کتاب باید در سبد خرید خانوادهها باشد؛ بعد از خوراک و پوشاک. ما باید به کودکان کتاب هدیه بدهیم، مسابقات کتابخوانی برگزار کنیم و فرهنگ مطالعه را در جامعه جا بیندازیم.
وی با ابراز نگرانی از وضعیت نامطلوب کتابخانههای شهرستان پس از زلزله اظهار کرد: نوجوانان و جوانان ما بارها گلایه کردهاند که فضای استانداردی برای مطالعه ندارند. از فرماندار، استاندار و مسئولان کشوری میخواهیم در هفته کتاب یک عیدی به مردم بدهند و بودجه لازم برای تکمیل و نوسازی کتابخانههای شهرستان را فوراً تخصیص دهند.
هفته بسیج و سالروز آزادسازی سوسنگرد
امام جمعه سرپلذهاب در ادامه با گرامیداشت سالروز آزادسازی سوسنگرد و آغاز هفته بسیج مستضعفین گفت: روحیه بسیجی موتور حرکت جامعه است. شهرستان سرپلذهاب از وجود بسیجیان مخلص و رزمندگان سرافراز غنی است و ما در برابر این عزیزان احساس خجالت میکنیم.
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