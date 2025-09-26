به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با درود به ساحت مقدس حضرت بقیه‌الله الاعظم و سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به بررسی شاخصه‌های ایمان در آیات قرآن پرداخت و گفت: قرآن کریم بارها اهل ایمان را با ویژگی‌های مشخصی معرفی کرده و مؤمنان باید با دقت در این آیات، خود را با معیارهای الهی بسنجند.

وی با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج که وعده نصرت الهی را به یاران دین داده است، افزود: خداوند کسانی را که به یاری دین او برخیزند یاری خواهد کرد و این آیه به روشنی درباره اهل‌بیت پیامبر (ص) و در نهایت امام عصر (عج) نازل شده است. ساداتی تصریح کرد حکومت زمین سرانجام به وارثان انبیا و صالحان خواهد رسید و آنان با تکیه بر تقوا و عدالت قدرت را به مسیر الهی هدایت می‌کنند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با بیان اینکه قدرت در دست طغیانگران و ستمگران جز تخریب و خونریزی به همراه ندارد، اظهار کرد: امروز نمونه بارز این طغیان را در جنایات رژیم صهیونیستی می‌بینیم که برای لذت دنیوی کودک‌کشی می‌کند و به ندای وجدان بشری اعتنا ندارد. وی افزود اما زمانی که قدرت به دست بندگان مومن و خدا محور برسد، اقتدار مقدسی شکل می‌گیرد که سراسر برکت است.

حجت الاسلام ساداتی با استناد به آیه «الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه» توضیح داد: برپایی نماز نخستین اقدام حکومت صالحان است و اقامه نماز تنها به رکوع و سجود ظاهری خلاصه نمی‌شود بلکه به معنای ایجاد جامعه‌ای است که در برابر هیچ قدرتی جز خدا سر فرود نیاورد. او تأکید کرد جامعه اهل نماز یعنی جامعه‌ای که اتکای خود را تنها به قدرت خداوند می‌داند و در تصمیمات خود امر الهی را سرلوحه قرار می‌دهد.

وی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس، روز سرباز، ولادت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و سالروز شکست حصر آبادان گفت: نیروهای مسلح ایران با ایمان و غیرت خود امنیت کشور را تضمین کرده‌اند و باید قدردان فداکاری‌های آنان بود. ساداتی یاد شهید امیر محمدی و دیگر شهدای اخیر را گرامی داشت و گفت این رزمندگان با جان‌فشانی خود عزت و اقتدار جمهوری اسلامی را به جهانیان نشان دادند.

امام جمعه سرپل‌ذهاب همچنین با اشاره به سالگرد شهادت سید حسن نصرالله دبیرکل حزب‌الله لبنان، سه ویژگی بارز دوران فرماندهی او را «چابکی جهادی»، «مشارکت سیاسی هوشمندانه» و «عدالت اجتماعی» دانست و گفت تدابیر او میراثی ماندگار برای محور مقاومت است که با مدیریت شیخ نعیم قاسم ادامه خواهد یافت و امنیت غرب آسیا را متحول می‌کند.

حجت الاسلام ساداتی در ادامه به سخنان اخیر مقام معظم رهبری پرداخت و سه محور «اتحاد ملی»، «غنی‌سازی هسته‌ای» و «مذاکره» را تشریح کرد. او با تأکید بر اینکه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت ایران است، گفت این موضوع خط قرمز نظام بوده و قابل معامله نیست. وی مذاکره تحت فشار و تهدید دشمن را غیرعاقلانه و خلاف عزت ملی دانست و از مواضع رئیس‌جمهور در سازمان ملل در دفاع از حقوق ملت ایران قدردانی کرد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، آمرزش شهدا و نزول باران رحمت الهی، از مردم خواست با تقوا، استقامت و برپایی نماز واقعی زمینه‌ساز حکومت جهانی حضرت مهدی (عج) باشند.