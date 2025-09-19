به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محمدعلی ساداتی امام جمعه سرپل‌ذهاب در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تبیین آیات قرآن کریم و تأکید بر شاخصه‌های ایمان و تقوا، تحقق جامعه مهدوی را در گرو اقامه نماز، پرداخت زکات، امر به معروف و نهی از منکر دانست و همچنین در بخش دوم خطبه‌ها با اشاره به حمایت‌های بی‌چون‌وچرای آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی، آغاز هفته دفاع مقدس و سال تحصیلی جدید را یادآور شد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در خطبه نخست نماز جمعه با اشاره به آیه ۴۱ سوره حج و شأن نزول آن از زبان امام موسی کاظم (ع) گفت: این آیه به‌روشنی بر وظایف اهل ایمان و منتظران ظهور امام عصر (عج) دلالت دارد؛ یعنی کسانی که اگر بر زمین تمکین یابند، نخستین اقدامشان اقامه نماز، پرداخت زکات و عمل به امر به معروف و نهی از منکر خواهد بود.

وی تصریح کرد: اگر همه ما یک حاجت داشته باشیم، بی‌تردید آن فرج حضرت بقیه‌الله الاعظم است، اما تحقق این دعا، شرط و شاخصه دارد و باید در عمل ثابت کنیم که منتظر واقعی هستیم؛ زیرا حکومت جهانی امام عصر بر پایه عبودیت خداوند و اصلاح جامعه بنا خواهد شد.

حجت الاسلام ساداتی با اشاره به دسیسه‌های استکبار جهانی و جریان‌های طاغوتی افزود: تمدن نکبت‌بار غرب و صهیونیسم جهانی، انسانیت را به تباهی کشانده و به جنایاتی چون کودک‌کشی برای تفریح رسیده‌اند، اما مؤمنان باید با قدرت ایمان و عمل صالح در برابر این انحرافات ایستادگی کنند و این وظیفه‌ای است که قرآن کریم برای اهل ایمان ترسیم کرده است.

آمریکا و اسرائیل در یک جبهه علیه بشریت

امام جمعه سرپل‌ذهاب در خطبه دوم نماز جمعه با اشاره به حمایت‌های آشکار آمریکا از رژیم صهیونیستی گفت: هیچ جنایتی از سوی اسرائیل صورت نگرفته مگر با چراغ سبز آمریکا. این وتوی مکرر قطعنامه‌ها در شورای امنیت نشانه روشنی است که آمریکا و اسرائیل یک جبهه واحد علیه بشریت و جهان اسلام هستند و نباید فریب تفکیک‌های ظاهری میان آن‌ها را خورد.

وی با یادآوری فرمایشات امام خمینی (ره) تأکید کرد: شعار مرگ بر آمریکا نه یک شعار سیاسی گذرا بلکه جوهره یک گفتمان ضد استکباری است که تا نابودی کامل استکبار باید زنده بماند.

پیام رهبر انقلاب به قهرمانان کشتی و پیوند قدرت و معنویت

حجت الاسلام ساداتی با اشاره به قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشور پس از ۱۲ سال در جهان و پیام رهبر معظم انقلاب گفت: حضرت آقا با دو تعبیر بسیار عمیق از کشتی‌گیران عزیز تقدیر کردند؛ هم به خاطر تلاش‌های قهرمانانه و هم به خاطر رفتار تحسین‌برانگیز در احترام به پرچم و نمادهای ملی و مذهبی. این ترکیب قدرت و معنویت همان چیزی است که نظام اسلامی بر پایه آن استوار است.

دفاع مقدس؛ مدرسه بزرگ بیداری ملت ایران

امام جمعه سرپل‌ذهاب با گرامیداشت آغاز هفته دفاع مقدس یادآور شد: دشمنان در سال ۵۹ با سوءاستفاده از مشکلات مدیریتی و ضعف داخلی و نیز با حمایت خارجی، صدام را تحریک کردند تا ایران را در کمتر از یک هفته اشغال کند، اما ایستادگی ملت، بیداری نیروهای مسلح و هدایت امام خمینی (ره) این توطئه را نقش بر آب کرد.

وی افزود: امروز نیز برای جلوگیری از تکرار چنین تهدیدهایی باید با حفظ قدرت بازدارندگی، توان دفاعی و نظامی خود را تقویت کنیم، زیرا دشمن اگر احساس ضعف کند به یقین حمله خواهد کرد.

آموزش و پرورش؛ میدان کشف استعدادهای آینده

حجت الاسلام ساداتی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به آغاز سال تحصیلی گفت: مدارس محل اجتماع استعدادها و معادن گران‌بهای کشور هستند. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: مردم مانند معادن طلا و نقره‌اند؛ بنابراین وظیفه آموزش و پرورش، کشف استعدادهای متنوع دانش‌آموزان و پرورش آن‌ها در مسیر صحیح است، نه اینکه همه را به یک مسیر کلیشه‌ای سوق دهد.

وی خطاب به فرهنگیان، مدیران و خانواده‌ها تأکید کرد: استعدادیابی کار پیامبران الهی است و اگر در مدارس ما محقق شود، آینده‌ای درخشان برای کشور رقم خواهد خورد.