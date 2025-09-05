وحدت اسلامی پرچم عزت امت در برابر جبهه کفر و استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد داوودی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با اشاره به آیه شریفه واعتصموا بحبل الله جمیعاً، بر ضرورت تحقق وحدت اسلامی در شرایط حساس کنونی جهان تأکید و اظهار کرد: امروز زمان عمل به این فرمان الهی فرا رسیده، چرا که جبهه کفر در برابر تمامیت اسلام صف‌آرایی کرده است.

وی با بیان اینکه استکبار جهانی تمام توان خود را برای خاموش کردن نور توحید و رسالت پیامبر اکرم به کار گرفته است، افزود: تنها راه مقابله با این هجمه‌ها، ایستادن زیر پرچم اتحاد و همدلی است؛ پرچمی که امروز جمهوری اسلامی ایران آن را برافراشته و به عنوان پرچمدار وحدت در جهان اسلام شناخته می‌شود.

امام جمعه الموت تأکید کرد: اگر مسلمانان بتوانند وحدت خود را حول محور ایمان و ولایت حفظ کنند، جبهه کفر محکوم به نابودی خواهد بود.

وی با استناد به آیه ان الله متم نوره ولو کره الکافرون، گفت: وعده الهی بر پیروزی نور حق در برابر تاریکی باطل قطعی است، حتی اگر کافران آن را نپسندند.

حجت‌الاسلام داوودی در ادامه با اشاره به جایگاه ملت ایران در تحقق این وحدت، اظهار داشت: جامعه انقلابی ایران امروز بهتر از گذشته، تحت فرمان رهبر معظم انقلاب، وحدت و یکپارچگی خود را به جهانیان و به‌ویژه جوامع اسلامی نشان داده است.

امام جمعه الموت تصریح کرد: این ملت تا نابودی کامل کفر و استکبار از پای نخواهد نشست و در مسیر تحقق آرمان‌های الهی ثابت‌قدم خواهد ماند.

وی با اشاره به نقش رهبری در هدایت امت اسلامی، گفت: ولایت فقیه نه‌تنها ستون اصلی انسجام ملی، بلکه محور وحدت امت اسلام در برابر دشمنان مشترک است.

وی در پایان یادآور شد: پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری، ضامن حفظ عزت و استقلال کشور و راهی برای تقویت جبهه مقاومت در سطح منطقه‌ای و جهانی است.