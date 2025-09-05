به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدعلی دستجردی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان خلیل آباد ضمن تبریک دهه وحدت، هفته تعاون و دهه وقف اظهار کرد: حسد انسان را نابود می‌کند و باید در پرتو تعالیم اسلامی از این رذیله اخلاقی دوری کرد.

امام جمعه خلیل آباد با اشاره به وضعیت جهان اسلام افزود: دشمنان اسلام با تفکر استعماری در میان مسلمانان نفوذ کرده‌اند و از امکانات آنان سوءاستفاده می‌کنند. امروز اگر غزه زیر بمباران آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌سوزد و کودکان بی‌گناه به شهادت می‌رسند، این همه از نبود وحدت و همبستگی در دنیای اسلام است.

وی ادامه داد: یمن و افغانستان نیز به دلیل اختلافات داخلی گرفتار بحران شده‌اند. کشورهای اسلامی اگرچه نام اسلام را یدک می‌کشند، اما در عمل به وظیفه خود در برابر امت اسلامی پایبند نیستند.

دستجردی با گرامیداشت یاد شهدای ۱۷ شهریور و روز جهانی سوادآموزی گفت: اتحاد و همدلی بود که ملت ایران توانست هم در قیام ۱۷ شهریور و هم در عرصه سوادآموزی به موفقیت‌های ماندگار دست یابد.

امام جمعه خلیل آباد خطاب به گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تأکید کرد: نباید برای خوش‌خدمتی به افراد، جریان‌های کلان کشور دچار مشکل شوند. باید هوشیار بود و مراقب نفوذی‌ها ماند.

وی از خطبه‌ها به مسائل اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: امروز با کارهای عادی نمی‌توان به موفقیت رسید؛ مدیران باید جهادی عمل کنند و تعاون را محور کار قرار دهند. تحقق شعار سال مقام معظم رهبری نیازمند عمل جدی است نه صرفاً نصب تابلو. باید موانع سرمایه‌گذاری کاهش یابد و به سرمایه‌گذار احترام گذاشته شود.

دستجردی تعاونی‌ها را راهکار مهم در حل مشکلات اقتصادی دانست و افزود: نظارت بر تعاونی‌ها ضروری است. تأسیس تعاونی‌های خانوادگی می‌تواند نقش مؤثری در اقتصاد کشور داشته باشد. متأسفانه در برخی موارد تسهیلات بانکی به‌جای کمک، خود به گره‌ای بر سر راه سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

امام جمعه خلیل‌آباد با اشاره به جایگاه وقف، آن را سرمایه و صدقه جاری معرفی کرد و یادآور شد: وقف تا سالیان متمادی آثار و برکات خود را در جامعه باقی می‌گذارد.

وی در ادامه با تسلیت درگذشت خیر نیک‌اندیش حاج حسین شاه پوری دهنوی که ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای ساخت آموزشگاه در روستای دهنو اختصاص داد، از تمامی خیرین شهرستان که در عرصه‌های مختلف همچون ساخت آموزشگاه و زمین چمن مصنوعی مشارکت داشته‌اند قدردانی کرد.

دستجردی تأکید کرد: اگرچه امام جمعه نقشی در امور اجرایی ندارد، اما عهد بسته‌ام که تا حد توان مشکلات مردم را پیگیری کنم و در این مسیر از مدیران شهرستان نیز قدردانم.