به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عیسی بزمانی در نماز جمعه این هفته ایرانشهر ضمن تبریک هفته وحدت و ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت حفظ وحدت مقدس در جامعه اسلامی تأکید کرد.

امام جمعه ایرانشهر با اشاره به مناسبت‌های تقویمی این هفته از جمله ۱۲ ربیع‌الاول میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) به روایت اهل سنت و برخی علمای شیعه، ۱۷ شهریور (قیام شهدا) و سالروز وفات حضرت آیت‌الله طالقانی و شهادت آیت‌الله مدنی، تأکید کرد: وحدت امت اسلامی نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت حیاتی برای حفظ اقتدار، عزت و عظمت جامعه اسلامی در برابر استکبار جهانی و دسیسه‌های تفرقه‌افکنانه است.

حجت‌الاسلام بزمانی با استناد به آیه ۱۰۳ سوره آل عمران «وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِیعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ» و نهی صریح از تفرقه به عنوان عملی در شأن مشرکان، به الگوهای عملی در سیره معصومین (ع) و علمای بزرگ شیعه اشاره کرد.

امام جمعه ایرانشهر به مفهوم اتحاد مقدس که از سوی مقام معظم رهبری در روز شهادت امام رضا (ع) مطرح شده بود، پرداخت و آن را سپری پولادین در برابر توطئه‌ها و عاملی بی‌بدیل برای قدرت و پایداری کشور توصیف کرد.

ایشان چهار رکن اساسی را برای تقویت این اتحاد مقدس برشمرد: وجود رهبری معظم و تبعیت از ولایت فقیه، خدمت‌رسانی صادقانه مسئولان و کارگزاران به مردم و رفع محرومیت‌ها، اولویت دادن نخبگان به منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی و هوشیاری مردم در برابر جنگ شناختی دشمن.

حجت‌الاسلام بزمانی از مردم خواست تا با دریافت اخبار از منابع موثق، پرهیز از افتادن در دام شایعات، تقویت پیوندهای اجتماعی و دستگیری از یکدیگر، این اتحاد را مستحکم‌تر سازند.

وی تأکید کرد: برای داشتن آینده‌ای روشن و درخشان، هوشیاری و پایداری مردم در حفظ همین اتحاد مقدس، حیاتی است.

امام جمعه ایرانشهر به ضرورت نظارت و تدبیر مسئولان شهری بر رسیدگی به خدمات‌رسانی به مردم و رفع کمبودها و کاستی‌ها تأکید کرد.

وی خواستار آن شد که مسئولان به گونه‌ای عمل کنند که مردم به هیچ وجه احساس ترک فعل از سوی کارگزاران خود نداشته باشند و همواره در کنار مردم و برای حل مشکلات آنان قدم بردارند.