اتحاد امت اسلامی کلید اقتدار در برابر استکبار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته زاهدان گفت: غالب علمای اهل سنت و برخی از علمای شیعه، دوازدهم ربیع‌الاول را سالروز میلاد پیامبر (ص) می‌دانند، هرچند هفدهم این ماه نیز به عنوان روز میلاد آن حضرت و امام صادق (ع) مورد توجه است.

امام جمعه زاهدان به اقدامات پیامبر (ص) در مدینه اشاره کرد، از جمله تأسیس مسجد قبا که نماد اهمیت مسجد و وقف در اسلام است. همچنین به واقعه لیلةالمبیت و هجرت پیامبر (ص) به مدینه پرداخت و نقش حضرت علی (ع) در بازگرداندن امانت‌های مردم و همراهی پیامبر (ص) را یادآور شد.

حجت الاسلام محامی بر اهمیت وقف در سنت پیامبر (ص) و اهل‌بیت (ع) تأکید کرد و مثال حفر چاه‌ها توسط حضرت علی (ع) و وقف آن‌ها را ذکر کرد.

وی همچنین به اقامه نخستین نماز جمعه در محله بنی‌سالم و تلاش پیامبر (ص) برای تثبیت حکومت اسلامی اشاره کرد.

امام جمعه زاهدان، تقویت بنیان‌های فکری جامعه اسلامی، دعوت به اسلام با اخلاق و مهرورزی، و برقراری عقد اخوت میان مسلمانان را از اقدامات مهم پیامبر (ص) برشمرد. وی با استناد به آیه «إِنَّکَ لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ»، اخلاق پیامبر (ص) را الگوی بشریت خواند.

وی همچنین به استمرار سنت پیامبر (ص) توسط ائمه هدی (ع) اشاره کرد و نقش امام صادق (ع) در گسترش علم، معارف اسلامی و تربیت هزاران شاگرد را برجسته ساخت.

حجت الاسلام محامی، اتحاد امت اسلامی را کلید اقتدار در برابر استکبار جهانی خواند و جنگ اخیر با رژیم صهیونیستی را نمونه‌ای از قدرت اتحاد دانست. وی تأکید کرد که اتحاد در جمهوری اسلامی ایران، اقتداری بزرگ در برابر آمریکا، اروپا و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

وی رژیم صهیونیستی را فاقد توان مستقل و وابسته به حمایت آمریکا و اروپا توصیف کرد و بر ضرورت گسترش اتحاد در جهان اسلام تأکید کرد. به گفته وی، نبود اتحاد در امت اسلامی، جسارت نسل‌کشی مردم غزه را به رژیم صهیونیستی داده است.

امام جمعه زاهدان به مصیبت‌های اخیر در پاکستان و افغانستان اشاره و کمک به ملت‌های مصیبت‌زده را وظیفه همگان دانست و برای مجروحان شفا و برای خانواده‌های داغدار صبر آرزو و بر لزوم یاری‌رسانی به سیل‌زدگان پاکستان و زلزله‌زدگان افغانستان تأکید کرد.

ایشان همچنین از برگزاری همایش وحدت و تقریب در استان سیستان و بلوچستان خبر داد و ابراز امیدواری کرد که این استان همچنان پیشتاز حفظ و تقویت وحدت در جهان اسلام باقی بماند.