  1. استانها
  2. مرکزی
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۱۷

سه سانحه شدید موتورسیکلت در اراک سه فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

سه سانحه شدید موتورسیکلت در اراک سه فوتی و مصدوم بر جای گذاشت

اراک- رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: سه سانحه شدید موتورسیکلت در اراک، طی ۲۴ ساعت گذشته، یک فوتی و دو مصدوم با حال وخیم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد با اشاره به سه سانحه موتورسیکلت در اراک اظهار کرد: در نخستین حادثه که شامگاه جمعه (شب گذشته) ساعت ۱۹ و ۵۶ دقیقه در محور قم – دوربرگردان حاجی‌آباد رخ داد، راکب ۳۴ ساله موتور سیکلت با کاهش سطح هوشیاری و حال نامساعد توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک منتقل شد.

وی افزود: دومین حادثه در ساعت ۲۳ و ۲۴ دقیقه شب در محل مقابل پارک مسافر (ملت) اراک به وقوع پیوست؛ در این سانحه راکب ۱۷ ساله با سطح هوشیاری پایین به بیمارستان ولیعصر (عج) اراک انتقال یافت.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: متأسفانه در سومین حادثه که در ساعت ۳ و ۲۰ دقیقه بامداد امروز جمعه و محور اراک_قم بعد از صدا و سیما، نرسیده به سه‌راهی خمین رخ داد، راکب نوجوان ۱۷ ساله جان خود را از دست داد.

کد خبر 6580550

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها