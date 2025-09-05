وقوع ۳ تصادف با ۱۷ مصدوم در استان سمنان

حسین درخشان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع تصادف دو دستگاه خودروی پژو و آر دی در کیلومتر ۴۵ جاده شاهرود دامغان، بیان کرد: تیم امدادی پایگاه نعیم آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی با بیان اینکه این حادثه هشت مصدوم برجای گذاشت، افزود: نجاتگران هلال‌احمر با همکاری عوامل اورژانس مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.

مدیرعامل هلال احمر استان سمنان از وقوع تصادف دو دستگاه خودروی پراید و ساینا در کیلومتر ۸۵ جاده دامغان سمنان خبر داد و گفت: در این حادثه نیز پنج نفر مصدوم شدند

درخشان با بیان اینکه نجاتگران پایگاه امدادونجات آهوان این مصدومان را با همکاری اورژانس به بیمارستامنتقل کردند، بیان داشت: سومین حادثه امروز جمعه واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در کیلومتر ۱۰ جاده میامی سبزوار بود.

وی با بیان اینکه تیم امدادی پایگاه شهدای میامی به محل حادثه اعزام شدند، افزود: این سانحه چهار مصدوم داشت که به بیمارستان منتقل شدند.