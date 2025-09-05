  1. استانها
۱۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۴

تصادف دلخراش در گالیکش با ۱۰ نفر مصدوم

گالیکش-سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان از وقوع تصادف دو دستگاه سواری در جاده گالیکش به فارسیان که منجر به مصدومیت ۱۰ نفر شد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر جمعه ۱۴ شهریورماه گزارش تصادف یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در جاده گالیکش به فارسیان، دو کیلومتر بعداز روستای آب پران، از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه دوراهی شهرستان گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.

