تصادف دلخراش در گالیکش با ۱۰ نفر مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر جمعه ۱۴ شهریورماه گزارش تصادف یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در جاده گالیکش به فارسیان، دو کیلومتر بعداز روستای آب پران، از سوی اورژانس به هلال‌احمر اعلام شد.



وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه دوراهی شهرستان گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.



سرپرست جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلال‌احمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.