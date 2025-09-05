تصادف دلخراش در گالیکش با ۱۰ نفر مصدوم

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سلیمی اظهار کرد: عصر جمعه ۱۴ شهریورماه گزارش تصادف یک دستگاه پراید و یک دستگاه پژو ۴۰۵ در جاده گالیکش به فارسیان، دو کیلومتر بعداز روستای آب پران، از سوی اورژانس به هلالاحمر اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله یک تیم عملیاتی از پایگاه دوراهی شهرستان گالیکش با یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.
سرپرست جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: در این حادثه ۱۰ نفر مصدوم شدند که نجاتگران هلالاحمر به همراه عوامل اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه مصدومان را به مرکز درمانی انتقال دادند.
