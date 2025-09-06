  1. استانها
  2. البرز
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۴۱

دمای هوای کرج به ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد

دمای هوای کرج به ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد

کرج-مدیرکل هواشناسی البرز اعلام کرد که دمای هوای کرج در هفته جاری به ۳۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و آسمان اکثر مناطق استان در این ایام صاف خواهد بود.

کامران حقی‌آبی، مدیرکل هواشناسی البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر از پایداری جو استان طی هفته جاری خبر داد و گفت: امروز شنبه ۱۵ شهریور، آسمان اکثر مناطق استان البرز صاف و آفتابی پیش‌بینی می‌شود.

این وضعیت جوی تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت و ساکنان استان می‌توانند شاهد آب و هوای مطلوبی باشند. بیشینه دمای هوای کرج در این مدت به ۳۴ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید. همچنین دما در شهرهای اشتهارد و چهارباغ به ۳۸ درجه، در نظرآباد به ۳۷، در فردیس به ۳۵، در طالقان به ۳۳ و در ساوجبلاغ به ۳۲ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

این شرایط جوی فرصت مناسبی برای فعالیت‌های شهری در استان البرز به شمار می‌آید.

کد خبر 6581215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها