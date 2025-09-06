کامران حقیآبی، مدیرکل هواشناسی البرز، در گفتگو با خبرنگار مهر از پایداری جو استان طی هفته جاری خبر داد و گفت: امروز شنبه ۱۵ شهریور، آسمان اکثر مناطق استان البرز صاف و آفتابی پیشبینی میشود.
این وضعیت جوی تا اواخر هفته جاری ادامه خواهد داشت و ساکنان استان میتوانند شاهد آب و هوای مطلوبی باشند. بیشینه دمای هوای کرج در این مدت به ۳۴ درجه سانتیگراد خواهد رسید. همچنین دما در شهرهای اشتهارد و چهارباغ به ۳۸ درجه، در نظرآباد به ۳۷، در فردیس به ۳۵، در طالقان به ۳۳ و در ساوجبلاغ به ۳۲ درجه سانتیگراد خواهد رسید.
این شرایط جوی فرصت مناسبی برای فعالیتهای شهری در استان البرز به شمار میآید.
