سمیه جعفری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس الگوهای پیش‌یابی امروز با گذر امواج کم دامنه در سطوح میانی جو، ناپایداری‌های همرفتی در مناطق کوهستانی و کوهپایه‌ای استان ایجاد خواهد شد که موجب رگبار و رعدوبرق پراکنده می‌شود. همچنین، در برخی مناطق وزش باد و گرد و خاک در نواحی مستعد دور از انتظار نخواهد بود.



جعفری افزود: از فردا یکشنبه تا اواخر هفته، جو به‌طور کلی آرام‌تر خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود که در طول روز، وضعیت جوی نسبتاً آرام در سطح استان برقرار باشد. با این حال، در ساعات بعدازظهر، در ارتفاعات استان احتمال رشد ابر و رگبارهای خفیف و پراکنده وجود دارد.



وی همچنین دمای هوا در شهرهای مختلف استان را اعلام کرد و گفت: خنک‌ترین شهر استان امروز مراوه تپه با دمای ۲۳ درجه سانتی‌گراد است، در حالی که گرم‌ترین شهر روز گذشته آق قلا با ۳۶ درجه سانتی‌گراد ثبت شد. دمای حداقل پارک ملی گلستان نیز ۲۳ درجه بوده است. برای گرگان نیز پیش‌بینی می‌شود که حداقل دما امروز ۲۶ درجه و حداکثر دما ۳۳ درجه باشد.