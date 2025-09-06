  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۲:۵۴

چهارمحال و بختیاری خنک‌تر می‌شود

چهارمحال و بختیاری خنک‌تر می‌شود

شهرکرد-مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری گفت: هوا در استان خنک شده است و از اواسط هفته کاهش دما محسوس‌تر خواهد بود.

معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هوا در چهارمحال و بختیاری خنک شده است و شاهد کاهش بیشینه دماها هستیم.

وی تصریح کرد: این روند ادامه خواهد داشت و از اواسط هفته کاهش دما محسوس‌تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: آسمان استان طی این مدت، کمی تا قسمتی ابری خواهد بود که در بعدازظهرها شاهد رشد ابر هستیم، همچنین وزش باد برای استان پیش‌بینی می‌شود و در برخی از ساعات بر سرعت لحظه‌ای وزش باد افزوده می‌شود که منجر به خیزش گرد و خاک خواهد شد.

نوروزی یادآور شد: صبح‌ها در برخی از مناطق به‌ویژه مناطق شمالی استان، شهرکرد، سامان، بن و بروجن غبار صبحگاهی را در آسمان استان شاهد خواهیم بود.

وی افزود: خیزش گرد و خاک بیشتر برای مناطق جنوبی استان، لردگان، خانمیرزا و فلارد، پیش‌بینی می‌شود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرکرد با ثبت کمینه دمای ۹ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و لردگان، خانمیرزا و آلونی با ثبت بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین ایستگاه‌های استان بودند.

کد خبر 6581206

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها