معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هوا در چهارمحال و بختیاری خنک شده است و شاهد کاهش بیشینه دماها هستیم.
وی تصریح کرد: این روند ادامه خواهد داشت و از اواسط هفته کاهش دما محسوستر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری اذعان داشت: آسمان استان طی این مدت، کمی تا قسمتی ابری خواهد بود که در بعدازظهرها شاهد رشد ابر هستیم، همچنین وزش باد برای استان پیشبینی میشود و در برخی از ساعات بر سرعت لحظهای وزش باد افزوده میشود که منجر به خیزش گرد و خاک خواهد شد.
نوروزی یادآور شد: صبحها در برخی از مناطق بهویژه مناطق شمالی استان، شهرکرد، سامان، بن و بروجن غبار صبحگاهی را در آسمان استان شاهد خواهیم بود.
وی افزود: خیزش گرد و خاک بیشتر برای مناطق جنوبی استان، لردگان، خانمیرزا و فلارد، پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در ۲۴ ساعت گذشته شهرکرد با ثبت کمینه دمای ۹ درجه سانتیگراد خنکترین و لردگان، خانمیرزا و آلونی با ثبت بیشینه دمای ۳۶ درجه سانتیگراد گرمترین ایستگاههای استان بودند.
