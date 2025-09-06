ثبت دمای بالای ۴۰ درجه در مناطقی از اصفهان در نیمه شهریور ماه

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پانزدهمین روز از شهریور ماه کماکان دمای برخی مناطق استان به ویژه در نیمه شرق و شمال شرق استان بالای ۴۰ درجه ثبت شد به طوری که خور و بیابانک امروز با دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته وی، امروز چوپانان دمای ۴۲ درجه، مهاباد ۴۱ درجه، کاشان، اردستان و بادرود نطنز ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کنند.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه وضعیت دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، خاطرنشان کرد: تا اواخر هفته آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط غبار آلود خواهد بود و در نیمه شرقی احتمال وزش باد همراه خیزش گرد و خاک موقتی نیز وجود دارد.

امینی اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان نیز در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات پیش رو بین ۳۹ و ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.