ثبت دمای بالای ۴۰ درجه در مناطقی از اصفهان در نیمه شهریور ماه

اصفهان- رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان از ثبت دمای بالای ۴۰ درجه سلسیوس در مناطقی از این استان در نیمه شهریور ماه خبرداد.

لیلا امینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پانزدهمین روز از شهریور ماه کماکان دمای برخی مناطق استان به ویژه در نیمه شرق و شمال شرق استان بالای ۴۰ درجه ثبت شد به طوری که خور و بیابانک امروز با دمای ۴۳ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین نقطه استان است.

به گفته وی، امروز چوپانان دمای ۴۲ درجه، مهاباد ۴۱ درجه، کاشان، اردستان و بادرود نطنز ۴۰ درجه سلسیوس بالای صفر را تجربه می‌کنند.

رئیس مرکز پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه وضعیت دمای استان طی ۲۴ ساعت پیش رو تغییر محسوسی ندارد، خاطرنشان کرد: تا اواخر هفته آسمان استان صاف تا قسمتی ابری، در برخی نقاط غبار آلود خواهد بود و در نیمه شرقی احتمال وزش باد همراه خیزش گرد و خاک موقتی نیز وجود دارد.

امینی اضافه کرد: بیشینه و کمینه دمای کلانشهر اصفهان نیز در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات پیش رو بین ۳۹ و ۲۲ درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

