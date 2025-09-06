  1. هنر
  2. سینمای ایران
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۷

انتشار فراخوان چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر

چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در چهار بخش رقابتی مسابقه بین‌الملل، جلوگاه شرق، چشم انداز (مسابقه فیلم اولی‌ها و فیلم دومی‌ها) و زیتون شکسته برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در فراخوان این جشنواره که نسخه انگلیسی آن از هشتم شهریور در سامانه جشنواره منتشر شده و مهلت ارسال آثار تا ۹ مهر ادامه خواهد داشت، آمده است:

«جشنواره جهانی فیلم فجر از فیلم‌سازان، تهیه‏‌کنندگان و سینماگران سراسر جهان دعوت می‏‌کند تا آثار خود را برای ارائه در چهل‌ و سومین دوره که از پنجم تا دوازدهم آذر ۱۴۰۴ برگزار می‏‌شود، به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. این رویداد مهم بین‏‌المللی که به تایید مراجعی همچون فیاپف رسیده است، عرصه‌ای برای عرضه سینمای نوی جهان و بزمگاه آفرینش‌هایی است که هنر و صنعت را در هم می‌‏آمیزند و به‌ویژه شاعرانگی در سینما را ارج می‌‏نهند. جشنواره امسال در پرتو شعار «ستایشِ زندگی» دربرگیرنده چهار بخش رقابتی (مسابقه بین‌‏الملل، جلوه‌‏گاه شرق، چشم‌‏انداز و زیتون شکسته)، مروری بر آثار یک فیلمساز برجسته جهان، بازار فیلم و دارالفنون خواهد بود.»

فایل فراخوان جشنواره را اینجا ببینید.

