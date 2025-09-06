انتشار فراخوان چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در فراخوان این جشنواره که نسخه انگلیسی آن از هشتم شهریور در سامانه جشنواره منتشر شده و مهلت ارسال آثار تا ۹ مهر ادامه خواهد داشت، آمده است:
«جشنواره جهانی فیلم فجر از فیلمسازان، تهیهکنندگان و سینماگران سراسر جهان دعوت میکند تا آثار خود را برای ارائه در چهل و سومین دوره که از پنجم تا دوازدهم آذر ۱۴۰۴ برگزار میشود، به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. این رویداد مهم بینالمللی که به تایید مراجعی همچون فیاپف رسیده است، عرصهای برای عرضه سینمای نوی جهان و بزمگاه آفرینشهایی است که هنر و صنعت را در هم میآمیزند و بهویژه شاعرانگی در سینما را ارج مینهند. جشنواره امسال در پرتو شعار «ستایشِ زندگی» دربرگیرنده چهار بخش رقابتی (مسابقه بینالملل، جلوهگاه شرق، چشمانداز و زیتون شکسته)، مروری بر آثار یک فیلمساز برجسته جهان، بازار فیلم و دارالفنون خواهد بود.»
فایل فراخوان جشنواره را اینجا ببینید.
