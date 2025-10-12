ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون جشنواره جهانی فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، بخش دارالفنون در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به مدیریت ایرج طهماسب کارگردان، مجری و فیلمنامه‌نویس برپا می‌شود.

در طول ۶ روز برگزاری دارالفنون که بخش آموزشی جشنواره است، شرکت‌کنندگان علاوه بر حضور در کلاس‌ها، به سفری جمعی گام می‌گذارند که در آن پرده نقره‏ ای سینما صفحه‌ای سفید می‌شود تا قلم دوربین سینماگر بر آن شعر خود را بسراید.

دارالفنون محملی است برای کشف و پرورش استعدادهای جوان در عرصه سینما. نظر به راهبرد اساسی جشنواره‌‏ جهانی فیلم فجر در دوره‏ پیش رو، این بخش نیز به سینمای شاعرانه توجهی ویژه دارد و آموزش‌ها و کارگاه‌‏های دارالفنون با محوریت سینمای شاعرانه برگزار می‏‌شوند؛ سینمایی که مبتنی است بر رویا، سکوت، موسیقی، استعاره، ایهام و عواطف انسانی. دارالفنون همچنین آیینی است برای تکریم شعر و شاعران سینما.

این بخش محملی است برای یادگیری و تبادل فرهنگی میان جوانان سایر ملت‏ ها که از دانشجویان سینما از سراسر ایران و جهان دعوت می‌کند تا در دوره و مجموعه‏‌ای فشرده از کارگاه‌های سینمایی با محوریت شاعرانگی در سینما، شرکت کنند. در این کارگاه‌ها که با هدایت فیلمسازان، نویسندگان و بزرگان صنعت سینما برگزار می‌شود، مهارت هنری و چشم‌انداز خلاقانه شرکت‌کنندگان پرورش خواهد یافت و آنان به روایت داستان‌هایی ترغیب خواهند شد که بازتاب‌دهنده شور زندگی، غنای پیوندهای انسانی و رؤیاهای مشترک جامعه جهانی است.

آموزش‌‏ها و کارگاه‌‏های دارالفنون از ۶ تا ۱۱ آذر (۲۷ نوامبر تا ۲ دسامبر) برگزار می‌شود و مهلت نهایی ثبت‏‌نام و ارسال مدارک روز ۵ آبان (۲۸ اکتبر ۲۰۲۵) خواهد بود.

چهل‌وسومین جشنواره جهانی فجر ۵ تا ۱۲ آذر به دبیری سید روح اله حسینی برگزار می‌شود.