ایرج طهماسب مدیر بخش دارالفنون جشنواره جهانی فجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری جشنواره، بخش دارالفنون در چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر به مدیریت ایرج طهماسب کارگردان، مجری و فیلمنامهنویس برپا میشود.
در طول ۶ روز برگزاری دارالفنون که بخش آموزشی جشنواره است، شرکتکنندگان علاوه بر حضور در کلاسها، به سفری جمعی گام میگذارند که در آن پرده نقره ای سینما صفحهای سفید میشود تا قلم دوربین سینماگر بر آن شعر خود را بسراید.
دارالفنون محملی است برای کشف و پرورش استعدادهای جوان در عرصه سینما. نظر به راهبرد اساسی جشنواره جهانی فیلم فجر در دوره پیش رو، این بخش نیز به سینمای شاعرانه توجهی ویژه دارد و آموزشها و کارگاههای دارالفنون با محوریت سینمای شاعرانه برگزار میشوند؛ سینمایی که مبتنی است بر رویا، سکوت، موسیقی، استعاره، ایهام و عواطف انسانی. دارالفنون همچنین آیینی است برای تکریم شعر و شاعران سینما.
این بخش محملی است برای یادگیری و تبادل فرهنگی میان جوانان سایر ملت ها که از دانشجویان سینما از سراسر ایران و جهان دعوت میکند تا در دوره و مجموعهای فشرده از کارگاههای سینمایی با محوریت شاعرانگی در سینما، شرکت کنند. در این کارگاهها که با هدایت فیلمسازان، نویسندگان و بزرگان صنعت سینما برگزار میشود، مهارت هنری و چشمانداز خلاقانه شرکتکنندگان پرورش خواهد یافت و آنان به روایت داستانهایی ترغیب خواهند شد که بازتابدهنده شور زندگی، غنای پیوندهای انسانی و رؤیاهای مشترک جامعه جهانی است.
آموزشها و کارگاههای دارالفنون از ۶ تا ۱۱ آذر (۲۷ نوامبر تا ۲ دسامبر) برگزار میشود و مهلت نهایی ثبتنام و ارسال مدارک روز ۵ آبان (۲۸ اکتبر ۲۰۲۵) خواهد بود.
چهلوسومین جشنواره جهانی فجر ۵ تا ۱۲ آذر به دبیری سید روح اله حسینی برگزار میشود.
