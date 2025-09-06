به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو، ظهر شنبه در جلسه اشتغال در بستر تعاون که در شهرستان کلاله برگزار شد، با تأکید بر ظرفیتهای فرهنگی و تنوع قومیتی استان، اظهار کرد: ویژگیهای فرهنگی و قومی استان گلستان میتواند بهعنوان عاملی مهم در پویایی و رونق اقتصادی این استان عمل کند.
وی در ادامه افزود: نقش دستگاههای عضو کارگروه اشتغال، بهویژه در حمایت از تعاونیها که مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار دارند، بسیار حائز اهمیت است. این دستگاهها باید از افراد اهلیتدار و توانمند در این حوزه حمایت کنند.
هلاکو با اشاره به تسهیلات اشتغالزایی در استان، تأکید کرد: ما در حوزه مشاغل خانگی حمایتهایی را انجام دادهایم، اما این میزان حمایت کافی نیست و برنامه داریم تا تسهیلات این بخش را افزایش دهیم.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان همچنین از سامانه رصد هوشمند یاد کرد و گفت: ثبت اشتغالهای ایجاد شده توسط دستگاههای اجرایی در آن، در برنامهریزی دولت برای توازن اشتغال و تخصیص تسهیلات تأثیر بسزایی دارد.
وی به پرداخت ۲۵۴ میلیارد تومان تسهیلات از محل تفاهمنامه سهجانبه با وزارت تعاون در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ما از تعاونیهای فعال و پویا حمایتهای ویژهای خواهیم داشت تا روند رشد و توسعه آنها ادامه یابد.
