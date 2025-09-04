بخش تعاون از مأموریت اصلی خود دور شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکوهی بعد از ظهر پنجشنبه در همایش بزرگداشت هفته تعاون در مجتمع حبیب ابن مظاهر گفت: طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور بر سه پایه دولتی، خصوصی و تعاونی تعریف شده و بر اساس سند چشمانداز قرار بود سهم تعاون به ۲۵ درصد برسد اما این هدف به دلیل سیاستگذاریهای غلط و کمبود زیرساختها محقق نشده است.
وی افزود: امروز سهم تعاون در اقتصاد کشور کمتر از پنج درصد است و این فاصله نشان میدهد که در برنامهریزیها انحراف ایجاد شده است. نگاه اشتباهی که تعاون را صرفاً ایجادکننده شغل میبیند، موجب شده مأموریت اصلی آن یعنی تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی نادیده گرفته شود.
شکوهی با اشاره به تجربه ادغام وزارت تعاون با کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: همانطور که حوزه جوانان در دل وزارت ورزش کمرنگ شد، بخش تعاون نیز در وزارتخانه جدید به حاشیه رفت و ظرفیتهای کارشناسی آن تضعیف شد.
فرماندار تنکابن با تأکید بر ضرورت بازنگری در قوانین و سیاستها گفت: پنج درصد از تعاونیهای روستایی همچنان زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی هستند، در حالی که این وزارتخانه به دلیل تحمیل مأموریتهای خارج از حیطه تخصصی از وظایف اصلی خود دور شده است.
وی ادامه داد: امروز ۱۴۴ هزار شرکت تعاونی در کشور وجود دارد و ایران از نظر تعداد تعاونیها رتبه نخست جهان را دارد، اما بخش زیادی از این تعاونیها غیرفعال هستند و ستادهایی برای تعیین تکلیف آنها تشکیل شده است.
شکوهی خاطرنشان کرد: برای احیای نقش واقعی تعاون، باید سرمایههای موجود به چرخه اقتصادی بازگردد و برنامهریزیها بر مبنای ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی هر منطقه انجام شود.
