به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر یکشنبه در همایش وفاق ملی و سرمایه‌گذاری برای تولید که با حضور فعالان اقتصادی، دانشگاهیان، کارآفرینان و مدیران اجرایی برگزار شد، بر اهمیت سرمایه‌گذاری برای توسعه اقتصادی استان تاکید کرد.

هلاکو ضمن گرامیداشت یاد شهدای انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی برای مقام معظم رهبری، نام‌گذاری سال جاری به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» را نشانه توجه ویژه کشور به رفع موانع تولید، تقویت اشتغال و بهبود فضای سرمایه‌گذاری دانست.

وی با اشاره به ظرفیت‌های غنی منابع انسانی و طبیعی گلستان، خاطرنشان کرد: برخی چالش‌ها موجب شده استان در رقابت با همسایگان جایگاه مطلوبی نداشته باشد و برای رفع این مشکلات، هم‌افزایی نهادهای اقتصادی و قانون‌گذاران ضروری است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گلستان همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایش بزرگ سرمایه‌گذاری استان در بهار ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این رویداد بسته‌های اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری گلستان به سرمایه‌گذاران معرفی خواهد شد.

هلاکو خواستار همکاری همه‌جانبه نهادهای اقتصادی و نمایندگان مجلس برای رفع موانع قانونی سرمایه‌گذاری شد تا مسیر توسعه و شکوفایی اقتصادی استان هموارتر شود.