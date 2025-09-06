لبیک تعاونگران به توسعه اقتصادی ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا وفایی یگانه در برنامه «رهیافت» رادیو اقتصاد ضمن تبریک روز تعاون اعلام کرد: همایش بین‌المللی اقتصاد تعاون روز سه‌شنبه یازدهم شهریورماه سال جاری در تهران برگزار شد که علاوه بر نمایندگان سازمان ملل و اتحادیه جهانی تعاون، بیش از یک هزار نفر از مدیران عامل تعاونی‌های کشور نیز در آن حضور داشتند. به گفته وی، در این همایش از تعاونگران برتر نیز تقدیر شد.

وفایی یگانه با اشاره به جایگاه بخش تعاون ایران گفت: طبق اظهارات رئیس اتحادیه جهانی تعاون، ایران در حوزه‌هایی مانند قوانین و مقررات، آموزش و نهادسازی همچون ایجاد وزارت تعاون، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت در تراز جهانی قرار دارد. وی افزود: سازمان ملل نیز در گزارش‌های خود تأکید کرده است که در نظام‌های برنامه‌ریزی توسعه پایدار باید به تعاونی‌ها مأموریت ملی داده شود؛ موضوعی که در ایران با تعیین سهم ۲۵ درصدی برای تعاونی‌ها در اقتصاد محقق شده است.

معاون اقتصادی و کسب‌وکار اتاق تعاون ایران با بیان اینکه اقتصاد ایران همچنان دولتی است، تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی علی‌رغم مشکلات و ناترازی‌های موجود، حاضر به دل کندن از اقتصاد دولتی نیستند و در برابر واگذاری امور به بخش خصوصی و تعاونی مقاومت می‌کنند. وی تأکید کرد: تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد که سپردن مأموریت‌هایی همچون توزیع انرژی به بخش تعاون نتایج موفقی داشته است.

وفایی یگانه خاطرنشان کرد: بخش تعاون ایران توانمندی‌های خود را در حوزه‌های مختلف اثبات کرده و تعاونگران آماده‌اند در مسیر توسعه اقتصادی کشور ایفای نقش کنند. اکنون نوبت دستگاه‌های دولتی است که از اقتصاد دولتی عقب‌نشینی کرده و کار را به مردم بسپارند. به گفته وی، ظرفیت عظیم بخش تعاون می‌تواند در رشد اقتصادی، توسعه پایدار و ایجاد اشتغال به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.