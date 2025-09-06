به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی عصر شنبه در نشستی که مدیران کل سازمان صمت استان‌های فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، بوشهر و هرمزگان برگزار شد به تشریح ظرفیت‌ها و شاخص‌های استان پرداخت.

وی بر تدوین سازوکارهای تمرکززدایی و افزایش اختیارات استان‌ها در حوزه اعتبارات عمرانی و بودجه‌ریزی تأکید کرد و ابراز داشت: افزایش اختیارات استان‌ها موجب می‌شود تا استان‌ها بتوانند برای حل مشکلات محوری خود تصمیم‌گیری کنند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نشست منطقه‌ای با حضور استانداران این استان‌ها استقبال کرد و افزود: نشست منطقه‌ای با حضور استانداران استان‌های عضو برای هماهنگی بیشتر و حل مسائل مشترک، ایجاد کارگروه‌های تخصصی بین استان‌ها برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های هر منطقه می‌تواند در زمینه معرفی ظرفیت‌ها و بسته‌های سرمایه‌گذاری مثمرثمر باشد.

وی با بیان اینکه، وضع موجود راضی کننده نیست اما خوشبین هستیم به وجود مدیران توانا و مردم مستعد در استان، گفت: دولت وفاق ملی حامی توسعه متوازن و عدالت‌محور است.

رحمانی به معرفی قابلیت‌ها و پتانسیل‌های استان پرداخت و عنوان کرد: این استان با وجود داشتن تنها یک درصد وسعت کشور اما از جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی زیادی برخوردار است و از مجموعه ۲ هزار اثر تاریخی ۳۰۰ جاذبه منحصر به فرد است.

وی اظهار کرد: ۵۶ درصد سطح استان را جنگل تشکیل می‌دهد که این میزان شش برابر میانگین سرانه جنگلی کشور و ۵۰ درصد بیشتر از متوسط بین‌المللی است.

۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور در کهگیلویه و بویراحمد

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به قابلیت‌های استان در حوزه گیاهان دارویی اشاره و عنوان کرد: ۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور در این استان است که بیش از ۴۷۵ قلم حدود ۵۰ مورد آن به دلیل موقعیت ممتاز کوه دنا و ذخیره گاه ژنتیکی آن، منحصر به فرد هستند.

وی با اشاره به فعال بودن ۲۸۰ واحد پرورش آبزیان و تولید سالانه ۲۵ هزار تن ماهیان سردآبی و رتبه سوم کشوری گفت با افتتاح طرح‌های جدید، یکهزار و ۶۰۰ تن به این ظرفیت افزوده خواهد شد.

رحمانی نفت و گاز و پتروشیمی را از دیگر ظرفیت‌های استان دانست و ابراز داشت با وجود این ظرفیت‌ها، شاخص‌های اقتصادی استان در مقایسه با میانگین کشور، نامطلوب است که نیازمند سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هستیم.

وی به سهم ناچیز استان در تولید ناخالص داخلی اشاره و آن را شش صدم درصد برشمرد و گفت ۲ صدم درصد از کارگاه‌های بالای ۱۰ نفر کشور و یک درصد ارزش افزوده بخش معدن کشور و برخورداری از معادن کمیاب مانند فسفات، بوکسیت و سلستین از ظرفیت‌های استان است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد به وضعیت استان در حوزه دانش‌بنیان‌ها اشاره و عنوان کرد با وجود اینکه ۲۵ صدم درصد سپرده‌های بانکی کشور را داریم اما ناامید نیستیم و با مسیر تعیین شده درصدد رفع این کمبودها هستیم.

تخصیص نامناسب اعتبارات دولتی

وی مشکل اصلی را تخصیص نامناسب اعتبارات دولتی عنوان کرد و گفت تا زمانی که ۹۰ درصد بودجه به هزینه‌های جاری اختصاص داده می‌شود جایی برای سرمایه‌گذاری عمرانی باقی نمی‌گذارد و هیچ راهکاری جز اینکه به سراغ بخش خصوصی برویم نداریم.

رحمانی با اشاره به سیاست‌های کلان کشور از جمله تاکید مقام معظم رهبری بر سرمایه‌گذاری برای تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را اولویت‌های توسعه استان برشمرد و تصریح کرد: توسعه زیرساخت‌ها به ویژه شبکه راه‌ها و ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تسهیل سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر توسعه‌یافته، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی با استفاده از ظرفیت‌های متنوع استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری از برنامه‌ها در راستای توسعه استان است.

وی با اشاره به برگزاری کارگروه رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری خاطرنشان کرد با اختصاص پنجشنبه‌ها به بررسی طرح‌های بزرگ سرمایه‌گذاری و چهارشنبه‌ها به رفع موانع تولید با حضور مستقیم استاندار، درصدد کمک به بخش تولید و فراهم کردن بستر سرمایه‌گذاری هستیم.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد توسعه گردشگری را از دیگر برنامه‌های استان برشمرد و گفت: احیای ۱۸ طرح نیمه‌تمام گردشگری با پیشرفت فیزیکی بین ۵۰ تا ۹۰ درصد با استفاده از اعتبارات تبصره ۱۸، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی که برای ۶۰۰ مگاوات برنامه‌ریزی‌شده و ۳۸ مگاوات در هفته دولت آغاز شده از موارد برنامه‌ریزی شده برای استان است.

وی با اشاره به اینکه ۶۵ طرح سرمایه‌گذاری برای استان تعریف شده است، گفت: نباید هیچ فرصت سرمایه‌گذاری را از دست دهیم و از سرمایه‌گذاران برای ایجاد رونق تولید و اشتغال در استان حمایت می‌کنیم.