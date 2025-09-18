به گزارش خبرگزاری مهر، یداله رحمانی شامگاه پنج شنبه در جمع جوانان و نخبگان کهگیلویه و بویراحمد با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، یاد و خاطره همه شهدا، به ویژه شهدای جنگ دوازده‌روزه، را گرامی داشت و در دو بخش به بیان مطالبی پرداخت و اظهار کرد: حضور در جمع جوانان افتخار و فرصتی ارزشمند است زیرا جوانان سرمایه‌های فکری و اخلاقی استان هستند و ما بارها تأکید کرده‌ایم که نیروی انسانی جوان، خلاق و آموزش‌دیده، مهم‌ترین عامل توسعه در هر منطقه‌ای است.

۹۰ درصد اعتبارات صرف هزینه‌های جاری می‌شود

وی با بیان اینکه نگاه ما به جوانان، نگاهی مثبت و سازنده است و به مدیران استانی نیز تأکید کرده‌ایم که از این ظرفیت‌ها حداکثر استفاده را ببرند، افزود: البته برخی ممکن است تصور کنند که استفاده از این ظرفیت‌ها تنها از طریق جذب در دستگاه‌های دولتی امکان‌پذیر است. اما باید توجه داشت که اندازه دولت بسیار بزرگ شده و حدود ۹۰ درصد اعتبارات، صرف هزینه‌های جاری می‌شود. این امر باعث می‌شود منابع کافی برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و زیرساخت‌ها وجود نداشته باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: بنابراین، راه‌حل اصلی، ایجاد بستر برای فعالیت جوانان در بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان، پیمانکاری و مشاوره است و تجربه کشوری مانند لهستان نشان داده که حرکت به اقتصاد بازار و حمایت از بخش خصوصی، منجر به پیشرفت چشمگیری می‌شود.

وی مهمترین وظیفه مدیران در استانداری را حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال عنوان کرد و گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای ظرفیت‌های فراوان در حوزه‌های نفت، گاز، آب، کشاورزی، گردشگری و منابع طبیعی است، اما برای تبدیل این ظرفیت‌ها به توسعه پایدار، نیاز به سرمایه‌گذاری هدفمند داریم که در این زمینه ۷۰ طرح بزرگ اقتصادی با سرمایه‌ای بالغ بر ۷.۸ میلیارد دلار و ۱۰۳ میلیارد تومان تعریف شده که حدود ۱۸ هزار اشتغال مستقیم و دوبرابر آن اشتغال غیرمستقیم ایجاد خواهد کرد.

رحمانی افزود: از جمله این طرح‌ها، فسفات چرام، پتروشیمی سوم گچساران، دکل نفتی مختار و کارخانه خودروسازی سقاوه هستند که ۱۸ مورد آن آماده شده و در سفر آینده ریاست جمهور و هیئت وزیران، کلید خواهد خورد.

برگزاری پنجشنبه‌های سرمایه گذاری

وی بیان کرد: برای تسریع در انجام این طرح‌ها، جلسات «پنجشنبه‌های سرمایه‌گذاری» و «چهارشنبه‌های حمایت از تولید» را به طور مستمر برگزار می‌کنیم، اما برای جذب بخش خصوصی، زیرساخت‌های لازم فراهم شود.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در حوزه راه‌ها، سال گذشته با پیگیری و کمک نمایندگان استان در مجلس، اعتبارات راه‌های اصلی از ۵۵۵ میلیارد تومان به هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان و راه‌های روستایی از ۵۴۰ میلیارد تومان به یک هزار و ۶۷۰ میلیارد تومان افزایش یافت و امسال نیز اعتبارات راه‌های اصلی بیش از سه برابر شده است.

وی تصریح کرد: برای اولین بار، عملیات اجرایی اتصال استان به آزادراه با اعتبار یک هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان و به طول ۱۰ کیلومتر آغاز خواهد شد. همچنین، همه محورهای اصلی از جمله یاسوج_ شیراز، یاسوج_ اصفهان و مسیر دهدشت و بابامیدان به بزرگراه تبدیل خواهند شد.

وی بیان کرد: تأکید می‌کنم که هم‌راستایی و هم‌دلی همه دستگاه‌ها و آحاد جامعه، شرط ضروری پیشرفت است. دولت وفاق ملی مصمم است از همه ظرفیت‌ها برای خدمت‌رسانی به مردم استفاده کند. قطعاً مدیران باید هم‌راستا با اهداف دولت حرکت کنند، اما این به معنای یکسان‌اندیشی نیست، بلکه به معنای همکاری و تعامل سازنده برای رسیدن به اهداف مشترک است.