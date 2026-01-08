به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله رحمانی به تشریح ظرفیتها، چالشها و برنامههای پیشروی کهگیلویه و بویراحمد پرداخت و اظهار کرد: در حوزههای نفت و گاز، معدن، کشاورزی و گردشگری از استانهای برخوردار کشور بهشمار میرود و دارای ذخایر ارزشمند معدنی همچون فسفات، بوکسیت و سلستین است.
جایگاه برتر کشاورزی و شیلات
وی با بیان اینکه استان دارای ۲۱۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی است، افزود: سالانه ۱۳۰ هزار تن سیب، ۷۰ هزار تن انگور و ۲۵ هزار تن ماهی سردآبی تولید میشود و از این حیث رتبه سوم کشور را در تولید ماهیان سردآبی داریم.
گردشگری؛ گنج پنهان توسعه
استاندار کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: وجود بیش از ۲ هزار اثر تاریخی و گردشگری که ۷۷۰ اثر آن ثبت ملی و یک اثر ثبت بینالمللی شده، ظرفیت بزرگی برای رونق گردشگری استان ایجاد کرده است.
چالشهای توسعه؛ زیرساخت و جغرافیا
وی با اشاره به موانع توسعه تصریح کرد: تکمیل زنجیره تولید نیازمند سرمایهگذاری و سرمایهگذاری وابسته به زیرساختهای پایه است.
رحمانی افزود: ۶۵ درصد مساحت استان دارای شیب بالای ۱۵ درصد بوده که اجرای پروژههای زیرساختی بهویژه در بخش راه را پرهزینه کرده است.
ضعف شبکه راهها
وی با اشاره به وضعیت راههای استان گفت: از مجموع ۶۴۰۰ کیلومتر راه، تنها ۵۰۰ کیلومتر راه اصلی و ۲۸۰ کیلومتر بزرگراه است.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: در یک سال گذشته طول بزرگراهها با رشد ۱۹ درصدی از ۲۳۵ به ۲۸۰ کیلومتر افزایش یافته، اما برای شکوفایی سرمایهگذاری باید حداقل ۵۰ درصد شبکه راهها ارتقا یابد.
اتصال به آزادراه و حملونقل
وی با اشاره به اتصال استان به آزادراه شیراز-اصفهان گفت: فاصله فعلی ۷۱ کیلومتر است که با مطالعات انجامشده به ۵۷ کیلومتر کاهش یافته و بخشی از آن اجرا شده است.
چالش آب و حقابه استان
رحمانی با اشاره به تخصیص ۱۱۱۷ میلیون مترمکعب آب به استان گفت: به دلیل ضعف زیرساختها، تنها ۴۳۰ میلیون مترمکعب آن برداشت میشود.
وی افزود: سدهای بزرگ استان در خروجیها احداث شدهاند و بخش عمده آب آنها به استانهای همجوار میرود.
سرمایهگذاری؛ راهبرد اصلی دولت چهاردهم
استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» تأکید کرد: راهبرد اصلی استان، تمرکز بر جذب سرمایهگذاری است.
وی از تعریف ۷۱ پروژه سرمایهگذاری شامل ۲۶ طرح صنعتی، ۲۵ کشاورزی، ۱۳ گردشگری و ۷ طرح دیگر خبر داد و گفت: این پروژهها ظرفیت اشتغال مستقیم ۱۷ هزار و ۴۸۱ نفر را دارند.
پنجشنبههای سرمایهگذاری
رحمانی از راهاندازی «پنجشنبههای سرمایهگذاری» خبر داد و گفت: هر هفته با حضور مدیران ارشد، موانع پروژهها بررسی و رفع میشود.
توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز
وی با اشاره به سهم استان در تولید انرژی کشور گفت: کهگیلویه و بویراحمد ۲۵ درصد نفت خام و ۴۰ درصد صادرات نفت کشور را تولید میکند.
رحمانی افزود: پروژههایی مانند پتروشیمی الفین، پلیاتیلن گچساران و دهدشت، پالایشگاه ۱۲۰ هزار بشکهای و پتروشیمی سوم در دست اجرا هستند.
کشاورزی نوین و گیاهان دارویی
وی با اشاره به وجود ۴۷۵ گونه گیاه دارویی گفت: استان ۳۸ درصد گونههای گیاهی کشور را داراست و برنامه ما افزایش ظرفیت فرآوری به ۴۰ هزار تن و ایجاد ۱۵ هزار شغل جدید است.
شیلات و دامپروری
استاندار کهگیلویه و بویراحمد از بهرهبرداری کشتارگاه فوقمدرن گچساران و زنجیره کامل مرغ در بهمئی خبر داد و گفت: در حوزه شیلات نیز پروژههای مهمی در حال اجرا است.
انرژیهای تجدیدپذیر
وی با اشاره به توسعه نیروگاههای خورشیدی گفت: تاکنون چندین پروژه خانگی، صنعتی و بزرگمقیاس در استان فعال یا در دست اجراست.
تحول در گردشگری
رحمانی از رفع موانع ۱۷ پروژه نیمهتمام گردشگری، احداث بازارچههای صنایع دستی و آغاز پروژه پل معلق مهریان خبر داد.
معدن؛ پایان خامفروشی
وی تأکید کرد: هیچ معدن جدیدی بدون ایجاد واحد فرآوری واگذار نمیشود.
استاندار کهگیلویه و بویراحمد افزود: کارخانه فرآوری فسفات چرام با سرمایهگذاری سنگین در سه فاز اجرایی میشود و پروژههای بوکسیت و سلستین نیز در حال پیگیری است.
وی تصریح کرد: توسعه استان نیازمند زمان، صبر و پیگیری مستمر است و دولت چهاردهم با نگاه واقعبینانه، مسیر ایجاد اشتغال پایدار و تکمیل زنجیره ارزش را دنبال میکند.
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