کاهش چشمگیر نرخ بیکاری در اردستان؛ گامی بلند به سوی توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، وحید نقوی، شامگاه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته تعاون (۱۱ تا ۱۷ شهریور ماه)، با اشاره به برنامه‌های متنوع این هفته، اظهار کرد: این برنامه‌ها که شامل غبارروبی مزار شهدا، دیدار با خانواده شهدا، برپایی میز خدمت و حضور در نمازجمعه بود با هدف ارج نهادن به مقام تعاون و تبیین نقش آن در جامعه برگزار شده است.

وی افزود: با توجه به آغاز مرحله بعدی اجرای طرح کالابرگ الکترونیک از چهارشنبه، نظارت و بازرسی‌های لازم از فروشگاه‌های متصل به این طرح در شهرستان انجام شده است تا خدمات به بهترین نحو به مردم ارائه شود.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۱۷۰ شرکت تعاونی در شهرستان اردستان فعالیت می‌کنند که بیش از ۱۱ درصد جمعیت شهرستان عضو آن‌ها هستند و این آمار نسبت به سال گذشته روند روبه رشدی را نشان می‌دهد.

نقوی تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال جاری نیز سه شرکت تعاونی جدید تأسیس شده است که در این راستا به تعهد ۱۰۰ درصدی نیز عمل شده است.

وی با تأکید بر اهمیت این شرکت‌ها در اقتصاد منطقه، ادامه داد: متأسفانه حدود ۳۰ درصد از تعاونی‌های شهرستان در وضعیت غیرفعال قرار دارند که احیای تعاونی‌های راکد و پررنگ‌تر شدن نقش تعاونی‌ها در اقتصاد، از اولویت‌های اصلی این اداره است چرا که این امر می‌تواند نقش بسزایی در کاهش بیکاری، توزیع عادلانه ثروت و دستیابی به توسعه پایدار داشته باشد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی اردستان بیان کرد: خبر خوش این است که نرخ بیکاری در شهرستان اردستان به ۶.۳۲ درصد کاهش یافته است و حفظ این نرخ کاهشی با سیاست‌گذاری‌های مثبت در کارگروه اشتغال شهرستان و با محوریت فرمانداری به جد دنبال می‌شود.

نقوی اضافه کرد: بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تسهیلات به سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در شهرستان اردستان پرداخت شده و توسعه زیرساخت‌ها از جمله احداث نیروگاه‌های خورشیدی نیز همواره در دستور کار قرار دارد.

وی پیگیری تأسیس شرکت توسعه و عمران برای شهرستان اردستان را از موضوعات دارای اهمیت ویژه دانست و گفت: این شرکت می‌تواند نقطه عطفی در حوزه توسعه پایدار شهرستان باشد و حداقل نیم درصد از مردم منطقه عضو این تعاونی هستند.

رئیس اداره کار اردستان خاطرنشان کرد: شرکت تعاونی توسعه و عمران در شهرستان اردستان می‌تواند بدون هیچ‌گونه تشریفاتی در تمام مناقصه‌ها و برنامه‌های شهرستان شرکت کند و با سرمایه اولیه حداقلی ۳۰۰ میلیون تومانی قابل راه‌اندازی است؛ هرچند که سرمایه اولیه بیشتر، می‌تواند به فعالیت‌های گسترده‌تر و مؤثرتر آن کمک کند.

نقوی در پایان به فعالیت بیشتر تعاونی‌های رشته‌های کشاورزی و دامپروری اشاره کرد و از تعاونی بهمن افتخار زواره به عنوان نمونه‌ای موفق در این زمینه یاد کرد.