کاهش ۱۵ درصدی طلاق در استان گلستان در پنج ماهه نخست امسال

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و کارگروه اجتماعی، فرهنگی، سلامت زنان و خانواده به ریاست معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان برگزار شد.
در این نشست، معاون استاندار بر ضرورت برنامهمحوری دستگاهها مطابق با شاخصهای برنامه هفتم توسعه تأکید کرد.
حمیدی با اشاره به طرح «محلهمحوری» بهعنوان راهبردی اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و امنیتی، از تدوین چارت پیشنهادی محلات و ابلاغ آن به فرمانداریها خبر داد.
وی ادامه داد: راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم محصولات بانوان با همکاری شهرداریها و میراث فرهنگی، بهعنوان «پارک اقتصادی بانوان» در دستور کار قرار گرفت.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان در حوزه خانواده، خواستار طراحی سازوکار حمایتی برای خانوادههای دارای فرزندان چندقلو شد و بر نقش آموزش و پرورش، بهزیستی و مهدهای کودک در این زمینه تأکید کرد.
وی همچنین از کاهش ۱۵ درصدی طلاق، ۵۰ درصدی رشد در پرداخت تسهیلات ازدواج و ۷۰ درصدی رشد در تسهیلات فرزندآوری نسبت به سال گذشته خبر داد.
گفتنی است در این نشست از کتابچه تخصصی حوزه کودک و نوجوان با همکاری دفتر اجتماعی استانداری رونمایی شد؛ این کتابچه اثری نوآورانه با نگاه ساختارمحور به آسیبهای اجتماعی در سنین پایین است.
