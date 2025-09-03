خبرگزاری مهر، گروه استانها: تا اوخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ نرخ ازدواج و حتی ولادت در استان کهگیلویه و بویراحمد ملموس بود و بعد از استان سیستان و بلوچستان رتبه دوم را به خود اختصاص میداد اما بعد از دهه ۹۰ این آمارها به خودی خود دچار تغییراتی شده است.
رتبه کهگیلویه و بویراحمد در بین ۴ استان کاهش ازدواج
کهگیلویه و بویراحمدی که در طی زمانهای مختلف رتبههای یک تا دوم را به خود در زمینه ولادت و حتی ازدواج اختصاص میداد حالا جای خود را در چهار استان کاهش نرخ ازدواج و ولادت ثبت کرده است.
طبق اعلام وزارت بهداشت و درمان، که در اوایل مرداد ماه امسال منتشر کرده است، استانهای سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی پایینترین نرخ ازدواج در کشور را به خود اختصاص داده اند.
به گفته معاون بهداشت وزارت بهداشت، استانهای سمنان، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی پایینترین نرخ ازدواج در کشور را دارند، موضوعی نگرانکننده که زنگ خطر کاهش جمعیت را برای این مناطق به صدا درآورده است.
میانگین سنی جمعیت به ۳۵ سال رسیده است
علیرضا رئیسی با بیان اینکه میانگین سنی جمعیت کشور به ۳۵ سال رسیده و ۱۱ درصد جمعیت کشور سالمند هستند، گفت: ۶۰ درصد زنان متأهل در سن باروری، در بازه سنی ۳۵ تا ۴۹ سال «متولدین ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۸» قرار دارند.
به گفته او، برای تسهیل فرزند آوری در این گروه، باید سریعاً سیاستها و اقدامات حمایتی طراحی و اجرا شود.
رئیسی با اشاره به اهمیت سیاستهای جمعیتی، از راهاندازی اتاق رصد آمایش امید در معاونت بهداشت خبر داد و گفت: این مرکز امکان تحلیل دقیق دادههای جمعیتی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور را فراهم میکند و نقش مهمی در تصمیمسازیهای کلان حوزه جمعیت ایفا خواهد کرد.
از طرفی دولت و مجلس در چند دهه اخیر برای حمایت از فرزند آوری سیاستهای را مصوب کردند، اما آنگونه که باید و شاید تاثیرات خود را به خوبی نشان نداده اند که میتوان به افزایش مبلغ تسهیلات ازدواج، اهدای زمین به زوجهای جوان، اهدا زمین به خانوادههای چند فرزندی و حتی اهدا خودرو در پیش فروش شرکتهای خودروسازی اشاره کرد.
مراحل آماده سازی برای تحویل ۶۰۰ قطعه زمین
یکی از این طرحها، اهدا زمین به زوجهای جوان برای فرزند آوری است، که به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان از آمادهسازی نهایی ۶۰۰ قطعه زمین برای تحویل به متقاضیان طرح جوانی جمعیت مسکن ملی در استان خبر میدهد.
علی پارسایی با بیان اینکه این تعداد قطعه زمین به خانوادههای واجد شرایط دارای ۳ و ۴ فرزند زیر ۲۰ سال واگذار میشود، اظهار کرد: این اقدام برای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام شدهاست.
وی با اشاره به کمبود زمین در یاسوج برای واگذاری به متقاضیان طرح جوانی جمعیت افزود: دولت برای رفع این مشکل با تصویب مصوبهای، امکان گسترش محدودههای شهری و الحاق زمینهای جدید به طرح نهضت ملی مسکن را فراهم کرده است.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: بهدلیل نبود اراضی کافی در اطراف یاسوج از ظرفیت روستاهای مجاور استفاده شده و حدود ۴۵۰ تا ۵۰۰ هکتار زمین با پرداخت حقوق عرفی برای اجرای طرح جوانی جمعیت تملک شده است.
وی با اشاره به برخی آمارهای واگذاری زمین به طرح جوانی جمعیت ادامه داد: پیش از این، آمار از واگذاری هزاران قطعه زمین اعلام شده بود، در حالی که تنها ۲۵ خانواده زمین دریافت کرده بودند.
پارسایی با بیان اینکه هماکنون زمینهای موردنیاز تملک و اعتبارات لازم تأمین شدهاست گفت: مهمترین مرحله، آمادهسازی و قطعهبندی زمینها شامل احداث معابر، جدولگذاری و مشخصکردن موقعیت دقیق هر قطعه است که هزینه آن به صورت اقساطی از متقاضیان دریافت میشود.
وی ادامه داد: بزودی پس از صدور اسناد رسمی، این زمینها به متقاضیان واجد شرایط طرح جوامی جمعیت در استان واگذار میشود.
کاهش ۸ درصدی ولادت
البته این موضوعات تاکنون در استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد به صورت ملموس خود را نشان نداده است، صحت این موضوع را میتوان در صحبتهای مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد دید، به گفته وی طی سال جاری ولادت در این استان کاهش ۸ درصدی و ازدواج کاهش ۱۳ درصدی را نشان میدهد.
علی پرهیزگاردر گفت و گو با خبرنگار مهر میگوید: در ۵ ماهه امسال، ۳ هزار و ۴۸۱ ولادت در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسیده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با ۳ هزار و ۷۸۷ مورد کاهش ۸ درصدی را نشان میدهد.
وی اظهارکرد: در ۵ ماهه امسال به ازای هر ۱۰۰ دختر ۱۰۸ پسر در استان کهگیلویه و بویراحمد متولد شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز همین وضعیت را داشت.
کاهش ۱۳ درصدی ازدواج
مدیرکل ثبت احوال استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه در چهار ماهه امسال هزار و ۹۴۸ فقره ازدواج در استان کهگیلویه و بویراحمد به ثبت رسید، ادامه داد: این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲ هزار و ۲۴۹ فقره ازدواج کاهش ۱۳ درصدی را داشته است.
وی تاکید کرد: طی این مدت ۵۷۴ فقره طلاق در این استان به ثبت رسید که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با ۵۹۸ فقره کاهش ۴ درصدی نشان میدهد.
نزخ طلاق در کهگیلویه و بویراحمد به میانگین کشوری نزدیک میشود
از طرفی آمار طلاق نیز در کهگیلویه و بویراحمد به میانگین کشوری در حال نزدیک شدن است، به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری کهگیلویه و بویراحمد این استان از کمترین نرخ طلاق در کشور برخوردار است، اما متأسفانه در سالهای اخیر شاهد نزدیک شدن آمار طلاق استان به میانگین کشوری هستیم که این مسئله باید بهطور جدی در دستور کار قرار گیرد.
فتاح محمدی با اشاره به پیشنهاد ارائهشده در جلسه، ادامه داد: آموزشهای پیشگیرانه باید از مقطع پیشدبستانی آغاز شود، در این راستا، برای ۲۴ دستگاه مأموریتهای مشخصی تعریف شده تا با همکاری یکدیگر، برنامههای آموزشی و فرهنگی را اجرا کنند.
در حالی که افزایش طلاق و کاهش ازدواج شاید دیری نخواهد انجامید تا به اوج خود برسد، باید دید متولیان امر چه راهکارهای عملی و کوتاه مدتی برای جبران این وضعیت دارند؟
