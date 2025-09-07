https://mehrnews.com/x38Xk5 ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳ کد خبر 6581879 استانها آذربایجان شرقی استانها آذربایجان شرقی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴، ۹:۴۳ نگاهی از درون به پناهگاه کیامکی به همراه محیط بان آن جلفا- تصاویری ناب از پناهگاه کیامکی که توسط«اسماعیل ثانی»، محیطبان این منطقه، از آهوها و گوزنها ثبت شده است. دریافت 7 MB کد خبر 6581879 کپی شد مطالب مرتبط آزادی ۴ فعال زیست محیطی با پیگیری های استاندار آذربایجان شرقی همدلی مردم با محیط بانان گسترش آتش در جنگلهای دیزمار را مهار کرد ضرورت آمادگی ادارات آذربایجان شرقی برای بهرهگیری از فناوریهای نوین برچسبها محیط بان مناطق حفاظت شده حیات وحش طبیعت استان آذربایجان شرقی شهرستان جلفا
