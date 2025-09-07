  1. استانها
نگاهی از درون به پناهگاه کیامکی به همراه محیط بان آن

جلفا- تصاویری ناب از پناهگاه کیامکی که توسط«اسماعیل ثانی»، محیطبان این منطقه، از آهوها و گوزن‌ها ثبت شده است.

