کرمانشاه به شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو پیوست

ایمان درخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با تأیید رسمی مؤسسه یادگیری مادامالعمر یونسکو (UIL) و براساس بررسی پروپوزال ارسالی سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه، تلاشهایی که طی یک ماه گذشته انجام شد و همچنین همکاری ویژه کمیسیون ملی یونسکو در ایران، شهر کرمانشاه بهعنوان یکی از اعضای جدید شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو پذیرفته شد و گواهی رسمی این عضویت توسط خانم ایزابل کمپف مدیر مؤسسه یادگیری مادامالعمر یونسکو صادر شد.
وی افزود: شبکه شهرهای یادگیرنده یونسکو یک شبکه بینالمللی متشکل از شهرهایی از سراسر جهان است که با هدف تقویت یادگیری مادامالعمر، توسعه سیاستهای آموزشی، ارتقای ظرفیتهای انسانی و در نهایت بهبود کیفیت زندگی شهروندان فعالیت میکند و عضویت در این شبکه فرصتی ارزشمند برای شهرها به شمار میرود.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری کرمانشاه تصریح کرد: عضویت در شبکه جهانی شهرهای یادگیرنده یونسکو تنها پس از ارزیابی دقیق شاخصهای آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و مدیریتی شهرها اعطا میشود و پیوستن کرمانشاه به این شبکه نشاندهنده ظرفیتها و توانمندیهای این شهر در حوزه آموزش و فرهنگ است و زمینه بهرهگیری از تجربیات جهانی و اجرای برنامههای آموزشی نوآورانه را فراهم میکند.
درخشی ادامه داد: اکنون این بستر ایجاد شده کمک میکند تا با برنامهریزی منسجم و با همراهی نهادهای آموزشی نظیر دانشگاهها، مراکز پژوهشی، مدارس و همچنین با مشارکت سازمانهای مردمنهاد، سطح سواد اجتماعی، فرهنگی، عمومی، رسانهای، اقتصادی، مهارتهای شغلی، کارآفرینی، محیط زیست، سلامت و سایر حوزههای مورد نیاز جامعه با یادگیری مدون، هدفمند و عملیاتی ارتقا یابد؛ مسیری که با شعار یادگیری برای همه و برای همیشه دنبال خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: این خبر امیدوارکننده میتواند مقدمهای برای ارتقای سطح آگاهی و دانش شهروندان باشد و بهطور طبیعی افزایش آگاهی و دانش، ارتقای کیفیت زندگی شهروندی را به دنبال خواهد داشت.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه در ادامه ضمن تبریک این موفقیت به مردم کرمانشاه، گفت: در حال حاضر در کشور ایران تنها سه شهر دارای دو برند جهانی خلاق و یادگیرنده هستند که این شهرها شامل کرمانشاه، اصفهان و کاشان میشود و این موضوع جایگاه ویژه کرمانشاه را در سطح ملی و بینالمللی نشان میدهد.
درخشی تأکید کرد: بهزودی کارگروههای تخصصی شهر یادگیرنده با محوریت شهرداری و با همراهی دانشگاهها، آموزش و پرورش، نهادهای آموزشی دولتی و خصوصی و سازمانهای مردمنهاد تشکیل خواهد شد تا برنامههای مرتبط با شهر یادگیرنده بهصورت عملیاتی و اثربخش در سطح شهر کرمانشاه اجرا شود.
