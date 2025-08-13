به گزارش خبرگزاری مهر، حاتم شیرچنگ، روز چهارشنبه اعلام مهار آتشسوزی گسترده در منطقه حفاظتشده دیزمار گفت: این حادثه که صبح سهشنبه ۲۱ مردادماه در اراضی روستای کلاله آغاز شد، پس از ۹ ساعت تلاش بیوقفه نیروهای امدادی و مشارکت اهالی روستاهای منطقه مهار شد، اما ۳۰ هکتار از جنگلها و مراتع مشجر و نیمهمشجر دچار خسارت شد.
وی در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: آتشسوزی حوالی ساعت ۱۰:۳۰ صبح در اراضی جنگلی و مرتعی روستای کلاله از توابع منطقه حفاظتشده دیزمار آغاز شد و به دلیل گرما، وزش باد و پوشش گیاهی انبوه، شعلهها به سرعت گسترش یافت.
شیرچنگ افزود: به محض اطلاع از وقوع حریق، با مدیریت میدانی فرماندار محترم شهرستان بهعنوان رئیس ستاد مدیریت بحران و حضور بخشداران منجوان و مرکزی، نیروهای واکنش سریع یگان حفاظت پارک ملی ارسباران، محیطزیست شهرستانهای کلیبر و خداآفرین، یگان منابع طبیعی، مرزبانی، بسیج، سپاه، جمعیت هلالاحمر، تیم آتشنشانی شهرستان کلیبر، گروه جوانان دوستدار محیطزیست، نیروهای ادارات گاز و منطقه آزاد، به همراه اهالی روستاهای کلاله و مرزاباد، برای مهار آتش به محل اعزام شدند.
رئیس پارک ملی ارسباران با اشاره به گستره عملیات تصریح کرد: مجموعه عملیات شامل ایجاد خطوط آتشبُر، خاموشسازی نقطهای، و استفاده از تجهیزات دستی و مکانیزه برای کنترل شعلهها بود. این تلاشها با همدلی و همراهی همه نیروها، پس از حدود ۹ ساعت به نتیجه رسید.
به گفته شیرچنگ، در این حادثه حدود ۳۰ هکتار از اراضی جنگلی، مرتعی و مراتع مشجر و نیمهمشجر طعمه حریق شد. گونههای گیاهی ارزشمند منطقه همچون ارس، بلوط، ممرز، نارون، افرا، سیاهتلو، انار وحشی، آلوچه وحشی، زغالاخته، تمشک و دیگر گیاهان یکساله و چندساله آسیب دیدند.
وی با قدردانی از تلاش نیروها و مردم محلی خاطرنشان کرد: این حادثه بار دیگر نشان داد که حفاظت از ارسباران تنها با همکاری همه نهادها و مردم امکانپذیر است. با وجود مهار آتش، خسارت واردشده به اکوسیستم منطقه جدی است و نیازمند پایش و بازسازی پوشش گیاهی خواهد بود. همچنین لازم است اقدامات پیشگیرانه و آموزشهای عمومی برای کاهش خطر وقوع چنین حوادثی جدیتر دنبال شود.
