۲۵ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۹

غرق شدن پسربچه ۸ ساله در روستای ابوعسکر قیروکارزین فارس

قیروکارزین- رئیس جمعیت هلال احمر قیروکارزین گفت: پسر بچه ای ۸ ساله در گودال آب ناشی از بارندگی اخیر واقع در روستای ابوعسکر کیلومتر ۷۵ این شهرستان غرق شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب مرزبان گفت: عصر سه شنبه ۲۵ آذر، گزارش مردمی مبنی بر غرق‌شدگی پسربچه ۸ ساله در گودال آب ناشی از بارندگی اخیر واقع در روستای ابوعسکر کیلومتر ۷۵ شهرستان قیروکارزین، دریافت شد.

وی ادامه داد: بلافاصله ۴ نفر از نجات گران هلال احمر به محل حادثه اعزام شدند؛ که پس از ارزیابی صحنه، عملیات جست‌وجو و نجات آغاز شد.

رئیس جمعیت هلال احمر قیروکارزین افزود: پس از تلاش و جست‌وجو، پیکر بی جان پسربچه ۸ ساله توسط امدادگران و غواص داوطلب این شهرستان کشف و به عوامل انتظامی تحویل داده شد.

